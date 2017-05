Réception d’un don de matériel de chirurgie ophtalmologique de dernière génération

Réagissez

Ce n’était finalement que partie remise. En effet, empêchés il y a une semaine, suite à la grève du personnel de maintenance d’Air Algérie, d’être présents à la réception qui devait initialement se tenir mardi 16 mai 2017, il ont tenu à faire le déplacement à Ghardaïa et ont de ce fait rehaussé de leur présence la réception de ce matériel ophtalmologique, don du gouvernement japonais à l’association Tagemi d’El Atteuf .

Eux, ce sont le deuxième secrétaire, chargé des affaires politiques et de la coopération économique de l’ambassade du Japon à Alger, Tsubasa Norioka, et, côté algérien, Hamed Oussama Salhi, chef du bureau Japon au ministère des Affaires étrangères algérien, qui ont procédé en fin de semaine à la remise, lors d’une courte et sobre cérémonie organisée au siège de l’association sise à El-Atteuf, à 6 km de Ghardaïa, d’un don du gouvernement du Japon à l’association humanitaire Tagemi d’El-Atteuf, constitué d’un lot de matériel médical ophtalmologique.

La remise de ce don, d’une valeur de 60694 euros, fruit d’une convention signée le 16 mars 2016 à l’ambassade du Japon à Alger, entre l’association Tagemi et l’ambassade du Japon, a eu lieu en présence des autorités locales, représentées par le chef de daïra de Bounoura, Djamel Bachtoli, et du directeur de l’action sociale de la wilaya de Ghardaïa, Messaoud Saouli. Constitué de matériel de dernière génération dans le domaine de la chirurgie ophtalmologique sans fil, de fabrication suisse, et composé d’un microscope opératoire ophtalmologique, de phaco-émulsificateurs et d’un écho-biométre (A),

il sera d’un grand apport pour les démunis, atteints de la cataracte, qui ne peuvent se permettre des soins payants, trop coûteux. Mohamed Benyoucef, le président de l’association Tagemi, qui organise régulièrement, en association avec des chirurgiens, médecins et paramédicaux bénévoles des journées de chirurgies ophtalmologiques gratuites au profit des patients issus de familles défavorisées des wilayas du Sud, affirme que «ce matériel, d’une technologie de pointe en la matière permettra à notre association de multiplier les actions de solidarité médicales avec les populations défavorisées du sud du pays» , tout en lançant un appel au ministère de la Solidarité nationale afin de «nous aider et soutenir dans nos actions pour élargir le champ de nos actions et toucher le maximum de patients qui ne peuvent se prendre en charge pécuniairement dans ce type d’opérations.

Une aide de la part du ministère de la Solidarité nous aiderait grandement et aiderait surtout les patients qui souffrent de ce type de maladie, très répandue au sud du pays».

Fondée en 2006, l’association Tagemi, dont le siège est à El-Atteuf (wilaya deGhardaïa), s’occupe de catégories vulnérables de la population au titre d’un large programme de solidarité qu’elle organise depuis 2009 et qui vise notamment à ancrer l’esprit de solidarité sociale et à contribuer, par des prestations sanitaires gratuites, à assurer un équilibre sanitaire de populations fragiles. Depuis sa création, cette dynamique association a réalisé, dans divers hôpitaux du sud du pays, pas moins de 1400 interventions chirurgicales sur la cataracte, effectuées gratuitement.