C’est dans une ambiance festive et une cérémonie transmise en direct sur ses ondes, que Radio Ghardaïa a honoré jeudi les quatre meilleurs lauréats du baccalauréat 2017 de la wilaya.

Reçus avec leurs parents dans le nouveau et spacieux studio, récemment aménagé, dans les locaux de la radio locale de Ghardaïa, ils ont beaucoup apprécié cette mémorable journée, entourés et choyés de quasiment toute l’équipe technique et journalistique de cette sympathique station de proximité. Autour de succulents gâteaux et jus arrosés à profusion d’un aromatique thé, du spécialiste maison, l’es-qualité M. Khennous, les quatre lauréats qui viennent de franchir le seuil de treize longues années de scolarité pour décrocher ce sésame pour l’université, ont reçu des prix et des attestations. Pour rappel, la wilaya de Ghardaïa a enregistré un taux de réussite de 44,86% à l’examen du baccalauréat de cette année scolaire 2016/2017, soit une hausse par rapport à l’année passée de 13,46 %.

Quatre candidats, dont trois filles, ont réussi à décrocher leur baccalauréat avec une moyenne de plus de 17 /20. Et ce sont eux qui ont été honorés jeudi par Radio Ghardaïa, en attendant que les autorités, la wilaya, l’APW et, surtout, la direction de l’éducation en fasse de même et gratifient ces futurs élites de cadeaux à la mesure de leurs efforts. En tête, trône Imad Eddine Bencheikh, du lycée Didouche Mourad d’El Menéa, qui a décroché son bac avec une moyenne de 17,90, suivi de près par Sonia Yasmine Baâli, du lycée Moufdi Zakaria, de Béni Izguène, avec 17,48/20), puis la candidate libre d’El Menéa, Asma Diham, avec 17,22/20, et enfin Sara Teggar, du lycée Didouche Mourad d’El Menéa, avec 17,05/20. Il est à remarquer que sur les quatre lauréats qui ont décroché le bac avec plus de 17/20, trois sont de la circonscription administrative d’El Menéa, à 270 km au sud du chef-lieu de wilaya et deux eux sont du même lycée, en l’occurrence le lycée Didouche Mourad.

Alors qu’un lycée, en l’occurrence El Redouane li ettarbia oua ettâlim d’El Atteuf a réussi l’exploit de faire carton plein avec 100 % de réussite, avec 53 lauréats sur les 53 candidats, d’autres, comme le lycée Abdelhamid Ben Badis de Oued Nechou, avec 27 lauréats sur 222 candidats soit un piètre pourcentage de 12,16 % de réussite, ont lamentablement occupé le bas du tableau. Ayant tous les quatre décroché leur bac avec plus de 17/20, note qui leur ouvre les portes des facultés de médecine, c’est tout naturellement que ce sont quatre nouveaux étudiants en médecine que la wilaya de Ghardaïa vient d’enregistrer.

Quatre enfants de cette belle région enfileront, dans un avenir proche, des blouses blanches, prononceront le serment d’Hippocrate et serviront les citoyens de leur pays.