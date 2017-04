Quand le traditionnel et le contemporain s’unissent

Réagissez

Des mannequins se préparent pour défiler devant un public qui découvre ce type d’événement à Ouargla. Une jeune femme élégante surveille attentivement tous les détails, le maquillage et les cheveux, souriant pour encourager les jeunes filles à l’affût d’encouragements.

Elle, c’est Siham Benabdelahfid, une jeune styliste-modéliste, la trentaine, spécialisée dans la broderie artisanale de la région de Touggourt. Elle s’implique, depuis cinq ans, dans la conception de la haute couture, avec des touches artisanales typiques, dont des robes de soirée, des vestes, boléros, jupes et différents accessoires, dans l’intention de remettre au goût du jour la culture vestimentaire ancestrale. Les yeux de Siham racontent sa ténacité et son obstination à unir la broderie traditionnelle de Touggourt au design moderne.

Ses chefs-d’œuvre témoignent de sa volonté de faire découvrir la mode aux femmes sahariennes, mêlant habilement la mode et la culture locale. Cette femme ambitieuse et passionnée a débuté très jeune. J’ai toujours été un repaire de mode pour mes camarades, dit-elle, imprimant sa griffe à ses vêtements et accessoires. Aussi, son talent a vite été remarqué et reconnu. Elle ouvre d’abord un petit atelier à Touggourt, où elle réalise des modèles aux coupes originales, s’inspirant de motifs et coloris venus d’ailleurs.

Cette designer est devenue l’icône de la nouveauté et de l’exclusivité au niveau local, d’autant qu’elle s’est spécialisée dans le costumes de mariage et d’apparat, liant le traditionnel et la modernité, s’inspirant des grands noms de designers internationaux, tels que Coco Chanel, Illyés Saab, Mourad Z’hir...

L’élégance, un mot tout à fait à sa mesure

Le style contemporain de chacune de ses créations est agrémenté par des matières et des techniques traditionnelles propres à sa ville, Touggourt. Elle a, en effet, préféré ajouter la broderie traditionnelle sur ses conceptions dans un effort pour garder ce gène authentique et a travaillé sur l’introduction de la modernité, de sorte qu’il soit plus impressionnant pour les jeunes par le biais de tissus et coupes de cheveux à la mode.

Elle dit à cet égard : «Je savais très bien que les broderies traditionnelles serviront de bijoux qui ornent mes créations.» Dans ses défilés et shows, tous les designs sont très inspirés par le sud de l’Algérie, le fait main -dans la pure tradition locale- qui s’intègrent harmonieusement à bon nombre de ses modèles.

C’est grâce à cette fusion réussie que la jeune créatrice a trouvé sa place dans des événements de grande envergure : sa participation au concours «Marina Dubaï» à Dubaï, Emirats arabes unis, avec la participation de 350 stylistes de mode de divers pays du monde. Elle affirme que «rien ne semble pouvoir m’arrêter et je souhaite désormais pouvoir créer mes propres idées de robes de soirée inspirées du tapis rouge, mais aussi des vestes ou des accessoires chic et glamour sans jamais être vulgaire».