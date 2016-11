Premier salon du livre et de la sous-traitance dans le domaine de l’édition

Réagissez

Une douzaine de maisons d’édition et de distribution de livres, implantées à travers le territoire national, prennent part à cette première manifestation du genre organisée au Palais des expositions de Bouhraoua, sur les hauteurs de la vieille ville de Ghardaïa.

Organisée du 15 au 26 novembre, par la Bourse de sous-traitance et de partenariat du Sud (BSTPS), elle regroupe des exposants venus d’Alger, Oran, Constantine, Bordj Bou Arréridj et Sétif. Bien que l’affluence, au 1er jour soit des plus faibles, il reste que le mérite revient aux organisateurs qui, malgré toutes les contraintes, ont réussi à relever le défi. Il reste bien entendu à tirer pour la prochaine édition, les leçons des insuffisances constatées et elles sont nombreuses. Tant en termes d’organisation, de participation, de choix des exposants que de communication, très en deçà des attentes d’une telle manifestation économico-culturelle, des efforts doivent être encore consentis pour élever le niveau de la prochaine édition, si prochaine il y aura.

Selon l’un des organisateurs, «l’objectif escompté à travers ce Salon est d’aller vers l’édition et le partenariat qui en découle», ajoutant : «Dans l’ensemble, le but est d’amorcer le domaine de l’investissement de l’édition dans le monde du livre dans la wilaya de Ghardaïa, qui possède une bonne assise culturelle mais reste déficiente en termes d’édition qu’il faut absolument relancer. Pour cela, je dirais que 30% de l’objectif a été atteint. Ainsi, on peut considérer la tenue de ce premier Salon comme un ballon test pour la prochaine édition.» Par ailleurs, l’organisateur de ce Salon, en l’occurrence la Bourse de sous- traitance et de partenariat du Sud (BSTPS) de Ghardaïa, qui opère depuis 1999 dans le cadre du programme ONUD/PNUD, se donne, selon le document qui nous a été remis, pour principaux objectifs le développement du partenariat et de la sous-traitance entre les opérateurs économiques en Algérie et à l’étranger. Pour en revenir au Salon proprement dit, celui-ci offre une belle occasion de faire le plein de bouquins, de renouer avec la lecture, de faire découvrir des histoires et romans indispensables à l’éveil littéraire des enfants et des adolescents et, pourquoi pas, faire un petit stock de lecture pour l’année à venir.

Une large palette est proposée sur les étals et les tréteaux, allant d’œuvres littéraires classiques qui ont bercé notre enfance, en passant par les ouvrages de référence en sciences, mathématiques, technologie, anthropologie, littérature, religion, linguistique, sociologie, santé et diététique, pour arriver au livre scolaire et parascolaire, la littérature enfantine et pour les juniors, sans oublier le coin dédié à la bande dessinée et mangas, mais aussi à la cuisine algérienne et celle du monde, les jeux éducatifs et autres coffrets d’initiation aux langues et aux sciences. Le livre étant l’indispensable compagnon de route dans la construction de la personnalité, de l’enfance à l’adolescence jusqu’à maturité complète de l’individu et donc de son ascension intellectuelle, il reste incontournable. Tel qu’affirmé par un précepte arabe, cette assertion, qui n’a nul besoin d’être démontrée, en fait foi : «Wa khayrou djaliss fi’l anam kitab» (de tous, le meilleur compagnon est le livre).