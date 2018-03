Pourquoi la commune de Bordj Omar Driss est exclue de la visite du ministre des Transports à Illizi ?

Réagissez

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane a entame dimanche une visite de travail et d'inspection, de deux jours, dans la wilaya d'Illizi, durant laquelle il devra inspecter des projets relevant de son secteur au chef-lieu de la wilaya, à Djanet ainsi qu'à la commune d'In Amenas.

Le ministre n'inspectera pas la commune de Bordj Omar Driss, qui occupe une place stratégique pour le rééquilibrage du territoire de la wilaya d’Illizi, Illizi au Sud, In Amenas à l’Est, Ouargla au Nord et Tamanrasset à l’Ouest.

En effet, le transport en commun dans cette ville est quasi inexistant, les multiples requêtes des habitants de cette ville, chef-lieu de quatre grandes agglomérations, comptant plus de 7000 âmes avec une croissance démographique en hausse, n'ont pas encore trouvé un écho favorable au ministère, pour ouvrir une annexe de l'entreprise public du transport urbain et suburbain dans leur ville qui n'a pas bénéficié, faut-il le signaler, d'un projet d'une gare routière dans le cadre du Programme spécial de développement des régions du Sud (PSDRS, 2014).

Les habitants ne cessent de réclamer la concrétisation des projets dont a bénéficié cette région depuis 2015, mais qui n'ont pas encore vu le jour. Il s'agit de projet de raccordement de cette ville à l’annexe communale de Tin Fouyé Tabankourt sur une distance de 70 km, afin de raccourcir la distance actuelle (200 km) ainsi qu'un projet de réalisation de 150 km de route pour la relier à la localité d’Amguid (wilaya de Tamanrasset).

Il est certes vrai que le taux d'avancement de la 1re première tranche de la route devant raccorder cette commune au chef-lieu de la wilaya d’Illizi via la localité de Oued Samen sur une distance de 150 km à partir d'Illizi est en bonne voie de finalisation. Par contre, les travaux de réalisation de la 2e tranche sur une distance similaire (150 km) à partir de Bordj Omar Driss n'ont pas encore lancé. La réhabilitation de cette route, permettra relier directement le sud de la wilaya vers le nord du pays en diminuant les distances parcourues de 400 km, par rapport à l’itinéraire actuel qui passe par Hassi Belagbour, Tin Fouyé Tabankourt, Ohanet et In Amenas, sur une distance de 700 km.

Des projets de routes, porteurs d’espoir et qui devront, une fois achevés, contribuer au désenclavement et à la redynamisation de cette commune et la fixation durable de ses habitants.

Pour rappel, l'aéroport de Bordj Omar Driss (ex-Fort Flatters) desservait autrefois Paris ! Malheureusement, cette ville se trouve aujourd'hui dans un désenclavement insupportable.