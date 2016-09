Réagissez

C es jours-ci, «c’est la course contre la montre pour se faire affecter ailleurs que vers l’établissement auquel on a été destiné», affirme Mustapha, un enseignant du primaire, qui déclare : «Je me suis présenté trois fois à l’établissement qui m’a été affecté à Kerkoura, mais je n’ai pas pu y accéder. Des parents d’élèves postés devant le portail m’ont interdit à chaque fois d’y pénétrer. Ils disent qu’ils ne veulent pas de nous. Ils exigent des enseignants choisis par eux-mêmes.

Alors à quoi a servi ce concours national si d’autres se substituent aux pouvoirs publics et choisissent eux-mêmes leurs enseignants dans l’école publique, même si ceux-là ont échoués au concours ? C’est aberrant mais je n’y retournerai pas. J’ai peur de me faire agresser.»

Nadia, quant à elle, enseignante d’arabe dans le moyen, refuse son affectation à Ben Smara au motif «de l’éloignement et du manque de transport vers cet établissement enfoui au fin fond d’un quartier très éloigné de la ville. Je ne peux y aller à pied toute seule, en traversant plusieurs ruelles isolées et sans la moindre protection». Elle ajoute : «Même les taxis réglementaires et clandestins refusent d’emprunter ces ruelles désertes et défoncées. Ils insistent pour me déposer loin avant ma destination. J’ai besoin de travailler, j’ai deux enfants à charge, mais je ne peux mettre ma vie en danger.»

Piston

En escaladant les escaliers pour monter jusqu’au troisième étage où se trouve le bureau de Ammar Tibani, directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, nous avons rencontrés plusieurs pontes de la région ainsi que de hauts fonctionnaires, venus faire pression sur la direction pour imposer le changement d’établissements à leurs enfants, leurs conjoints ou leurs protégés. «Ma fille, enseignante d’arabe au primaire, a reçu son affectation dans une école à Moumou, un quartier perché au dessus de Beni Izguène», nous informe, Attallah, cadre d’une grande compagnie pétrolière, qui ajoute : «Je n’ai rien contre cette école que j’ai visité et qui est superbe tout comme le quartier d’ailleurs et ses habitants qui sont très hospitaliers, mais le problème majeur reste l’éloignement et le manque de transport sur cet axe. Pas évident de laisser une jeune fille faire toute seule des kilomètres en aller et retour même si, j’insiste, il n’y a aucun danger dans cette partie de la ville. Ou j’arrive à lui dénicher une autre affectation dans une école plus accessible ou elle reste à la maison. C’est ainsi et je n’y peux rien.»

Concours ?

Selon un cadre de la direction de l’éducation qui a demandé à garder l’anonymat, plusieurs enseignants et professeurs admis aux concours organisés par la direction de l’éducation refusent de rejoindre leurs postes d’affectation, alors que plusieurs établissements scolaires des différents paliers accusent un manque de professeurs.

Par ailleurs, des associations de parents d’élèves, inquiets de cette situation, demandent une intervention rapide des autorités pour pallier à cette désaffection du corps pédagogique sans lequel leurs enfants sont voués à l’inactivité, au retard scolaire et à la vacuité. «Beaucoup ont réussi à faire changer leur affectation, mais le problème persiste pour au moins 150 enseignants et ce, rien que dans la vallée du M’zab qui compte quatre communes, Ghardaïa, Bounoura, El Atteuf et Dhaïa Ben Dahoua», nous chuchote une fonctionnaire de l’éducation, poursuivant : «Croyez-moi, ce n’est pas du tout évident de gérer ce type de situation, il y a des carrières en jeu mais aussi la peur du lendemain qui tétanise beaucoup de ces enseignants, notamment ceux qui ne sont pas de la région, ignorant tout de sa composante sociologique, de ses us et coutumes. Ils ont beaucoup à apprendre eux-mêmes avant d’enseigner à leurs élèves.»