Plus de 3100 nouveaux stagiaires pour la session de septembre

Réagissez

6279 nouvelles places pédagogiques, tous modes de formation...

C’est du centre de formation professionnel mixte Chahid Mâamar Rouidji de Metlili, à 45 km au sud du chef-lieu de wilaya, que le coup d’envoi de la seconde rentrée de la formation professionnelle pour l’exercice 2016, session de septembre, a été donné dimanche par Azzedine Mechri, wali de Ghardaïa.

Dans une déclaration liminaire, Abderrahamane Djâafri, le directeur de la formation et de l’enseignement professionnel de la wilaya de Ghardaïa a rappelé que son secteur «vient en alternative à la déperdition scolaire», mettant en exergue «notre volonté d’adapter nos offres à la demande du marché en mettant en place une stratégie basée sur la rationalité et surtout une vision claire consistant à lancer des spécialités en fonction du contexte géographique et économique de la région.

Nos offres partent d’une étude réaliste basée sur les intérêts des apprenants et des besoins du marché local. Elles s’intègrent dans les propositions contenues dans la carte pédagogique de la région, tracée pour le moyen et le long terme, prenant en priorité en compte les besoins du marché local de l’emploi». Azzedine Mechri, le wali de Ghardaïa, a surtout insisté pour que les responsables en charge de ce secteur se penchent davantage sur la formation des jeunes dans les domaines de vocation de la wilaya de Ghardaïa.

Insertion professionnelle

En effet, cette rentrée intervient dans un contexte politique particulier induite par une situation socioéconomique caractérisée par une crise économique mondiale et la chute des prix du pétrole. Cette situation a ainsi amené les hautes autorités du pays à mettre en place un nouveau système économique, basé sur la diversification de l’économie nationale, en donnant la priorité notamment aux filières de l’agriculture, du tourisme et de l’industrie. Ainsi et pour prendre en charge la demande sociale, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnel a mobilisé tous les moyens nécessaires en infrastructures, équipements techniques et scientifiques et l’encadrement adéquat.

Partant du constat que la formation professionnelle évolue avec les techniques et les métiers, notamment du fait de la révolution technologique et numérique, il a été donné importance à la diversification des offres de formation pour, justement, répondre efficacement aux besoins du développement économique et en priorité aux besoins de la conjoncture économique actuelle. Mais, partant du postulat qu’il est dorénavant plus que nécessaire d’appréhender la question de l’orientation post-système obligatoire, largement responsable des déperditions scolaires au secondaire, il n’est plus question de former pour former.

Nouveautés

Pourcette seconde rentrée pour la formation et l’enseignement professionnel à travers les différents établissements de la wilaya de Ghardaïa, pas moins de 6279 nouveaux postes pédagogiques, tous modes de formation confondues, ont été mis à la disposition des nouveaux apprenants alors que la nomenclature des métiers de la direction de la formation et de l’enseignement professionnel de la wilaya de Ghardaïa s’est enrichie cette année de onze nouvelles spécialités.

C’est ainsi que des nouvelles spécialités vont être dispensées à partir de cette rentrée, à savoir CAP en hôtellerie option réception au CFPA mixte de Ghardaïa ; CAP en chauffage central au CFPA de Dhaïa Ben Dahoua ; CAP en installation de panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques au CFPA de Bounoura : CAP en mécanique de réparation de matériels d’irrigation au CFPA de Guemgouma à Metlili ; CMP en entretien des réseaux d’alimentation en eau potable au CFPA féminin de Ghardaïa; CMP en réparation des appareils électroménagers au CFPA de Metlili ; technicien en tailleur hommes au CFPA de Metlili ; technicien en hôtellerie, option cuisine au CFPA mixte de Ghardaïa, technicien en maintenance des véhicules légers au CFPA de Metlili ; TS en protection des végétaux à l’INSFP Noumérate de Ghardaïa et au CFPA de Zelfana et enfin TS en électricité industrielle au CFPA Metlili.

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya de Ghardaïa dispose de 27 établissements, dont 20 CFPA, un INSFP à Noumérate (commune de Bounoura), une annexe de CFPA à El Atteuf, et 5 écoles agréées par le ministère de la formation et de l’enseignement professionnel pour une capacité pédagogique de 4850 postes.

11 internats de 1180 lits et 11 restaurants servant 1300 repas/jour sont aussi opérationnels. Les apprenants disposent de 20 bibliothèques, 13 foyers culturels et 19 terrains matéco pour la pratique sportive. Le secteur s’est également renforcé, cette année, par l’apport de trois internats : 120 lits au CFPA de Guemgouma, dont il ne reste, pour être effectivement opérationnel qu’à installer la batterie de cuisine déjà réceptionnée, le second de 60 lits au CFPA de Hassi Lefhel et le troisième de 120 lits au CFPA Guerrara 2.

A court terme, soit pour la prochaine session de février 2017, le secteur s’apprête à réceptionner un Institut d’enseignement professionnel (IEP) à Oued Nechou pour 1000 places pédagogiques avec un internat de 300 lits, en cours de réalisation, un INSFP à El Menéa, en cours de réalisation pour 300 postes pédagogiques avec un internat de 120 lits ainsi que deux CFPA, l’un à Metlili El Djadida et l’autre à Oued Nechou, d’une capacité de 250 places chacun, qui sont pratiquement en cours d’achèvement.