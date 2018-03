Plus d’une centaine d’interventions chirurgicales réalisées bénévolement

Réagissez

Plus de cent enfants malades nécessiteux, âgés entre un an et 15 ans, atteints de problèmes d’hernie, de difficultés génitales ou de bec de lièvre, ont bénéficié d’interventions chirurgicales dans le cadre des journées médico-chirurgicales organisées à l’hôpital Dr Brahim Tirichine de Ghardaïa, à Sidi Abbaz.

Initiée par la dynamique association caritative Tagemi, en coordination avec la direction de la santé et de la population de la wilaya de Ghardaïa, cette opération, menée sous le signe «La miséricorde pour nos enfants» a profité aux malades des familles défavorisées de la région du M’zab et du Grand Sud. Réalisées simultanément au niveau de trois plateaux du bloc chirurgical, sur plus d’une centaine d’enfants, sélectionnés après une opération de consultation qui a touché plus d’un millier d’enfants, tant à Ghardaïa qu’à Guerrara et El Atteuf, cette opération a bénéficié de la participation d’un staff médical de l’hôpital Dr Brahim Tirichine et de chirurgiens volontaires, spécialisés dans la chirurgie infantile, de plusieurs wilayas, entre autres, Sidi Bel Abbès, Saïda et El Attaf (Aïn Defla), qui ont répondu à l’appel du devoir et au Serment d’Hippocrate, celui de soulager l’humanité souffrante.

Selon Mohamed Benyoucef, président de l’association Tagemi, à caractère humanitaire et culturel, qui s’emploie sans relâche, depuis sa création en 2006, à prêter aide aux catégories sociales vulnérables, «cette action en direction des catégories défavorisées vise, entre autres objectifs, l’ancrage des valeurs de solidarité et de cohésion sociale et la consolidation de l’esprit humanitaire».

Fondée en 2006, l’association Tagemi, dont le siège est à El Atteuf, à 10 km du chef-lieu de wilaya, Ghardaïa, s’occupe des catégories vulnérables de la population au titre d’un large programme de solidarité qu’elle organise depuis 2009 et qui vise notamment à ancrer l’esprit de solidarité sociale et à contribuer, par des prestations sanitaires gratuites, à assurer un équilibre sanitaire des populations fragiles. Depuis sa création, cette dynamique association a gratuitement effectué, dans divers hôpitaux du sud du pays, plusieurs opérations dans diverses spécialités chirurgicales.