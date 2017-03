Réagissez

Des magistrats de la cour de Ghardaïa, représentant les tribunaux de Metlili, Ghardaïa, Berriane et El Ménéa ont aussi pris part à cette journée, dont le thème est «L’huissier de justice : défis et perspectives».

Plusieurs communications ayant trait au thème de la journée ont été assurées tant par des huissiers et des magistrats, que par des enseignants universitaires, et ce, pour mettre en exergue l’importance du rôle de l’huissier de justice et sa place fondamentale en tant qu’officier exécutant des missions de pouvoir public, notamment sa mission première qui consiste à faire exécuter les décisions de justice. Seulement, selon les divers intervenants, ceci n’étant pas sans risque, tant les textes autour de l’exercice de cette fonction restent quelque peu flous, laissant l’huissier dans des postures difficiles.

Éplucher les textes

C’est pourquoi certains textes de loi ont été âprement épluchés, analysés et débattus, notamment ceux relatifs à la protection de l’huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions, amenant les participants à lancer un véritable plaidoyer pour la révision de certains textes juridiques, portant sur cette protection essentielle et fondamentale. En effet, les participants ont insisté sur la nécessité d’accorder à l’huissier une place fondamentale en tant qu’officier exécutant des missions de pouvoirs publics. Ils ont émis, en outre, d’autres suggestions, comme la promotion du rôle de l’huissier sur le plan juridique et social afin de garantir «un juste équilibre entre les droits des parties en conflit» et ils ont recommandé de ne pas criminaliser les actes de l’huissier en cas d’erreur sans intention.

Rôle de l’huissier

«Un grand intérêt doit être accordé au rôle de l’huissier, qui consiste à faire exécuter les décisions de justice. Ce rôle important est une contribution à la concrétisation d’un procès équitable, nécessitant du législateur et de l’Etat de garantir la protection de l’huissier», a rappelé l’un des enseignants universitaires, qui a ajouté que «le législateur algérien a pris en charge cet aspect sensible et important de protection de l’huissier de toute violence physique ou verbale dans l’exercice de ses fonctions». Un autre communicant a axé son intervention sur «l’importance de ce type de rencontres, qui sont, à n’en point douter, des initiatives louables et des occasions pour les huissiers, les magistrats et les auxiliaires de justice d’échanger des idées et soulever des préoccupations et des problèmes résoudre».

Parfaitement organisé dans une salle pleine à craquer, où plus d’une centaine de personnes ont pris place, le débat tendait quelquefois à l’affrontement verbal, sans aucun dépassement ni éclat de voix, sauf que quelques uns des huissiers (des deux sexes) n’étaient, à première vue, pas entièrement convaincus des réponses apportées à leurs inquiétudes. «Le débat, rationnel et constructif, est à même d’apporter des réponses à toutes les problématiques du métier», a conclu le modérateur de cette journée d’étude.