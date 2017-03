Ouverture de «Ahleen Market»

Réagissez

Le patrimoine architectural de la ville de Ghardaïa vient de s’enrichir d’une merveilleuse structure commerciale, en l’occurrence la grande surface, dénommée « Ahleen Market » située en plein centre ville.

Réalisé avec panache, cet édifice est l’image même du parfait respect du style architectural local et de la notion d’espace urbain agrémenté d’une intelligente touche de modernité caractérisée par une partie de la façade réalisée en stop-sol. Il est indéniable que cette œuvre de grande qualité a apporté un plus et dénote, si besoin est, de l’ancrage dans la modernité de la ville de Ghardaïa, qui tient absolument à se débarrasser de ses clichés de ville figée dans ses traditions et coutumes.

C’est la symbiose d’un impeccable mariage entre traditions et modernité. très attendue par la population locale, l’ouverture officielle et effective de la grande surface « Ahleen Market » de Ghardaïa a eu lieu mercrerdi passé , en présence de Azzedine Mechri, wali de Ghardaïa, accompagné, entre autres, du P/APW , Omar Daddi Addoune , du P/APC de Ghardaïa , Yahia Abaza, de Khaldoun , adjoint du chef de sûreté de wilaya , du colonel Abdennour , adjoint du commandant du groupement de gendarmerie de Ghardaïa, et du commandant du centre opérationnel de Ghardaïa, le colonel Abderrazak Mâameri .

Signe palpable du retour de la paix et de la sérénité dans la région, le foisonnement d’ouverture de nouveaux magasins sur toutes les grandes artères du chef lieu de wilaya (telles l’avenue du 1er Novembre, le boulevard Emir Abdelkader , le boulevard Didouche Mourad etc ) , de célèbres marques, à l’image de LG, Condor,Samsung, Brandt, Thomson, «Peace Market», et en dernier cet espèce de super marché à l’enseigne ( évocatrice et bien nommée ) « Ahlen Market », 1er du genre dans la région . Situé à cheval entre le boulevard Émir Abdelkader et l’avenue du 1er Novembre, la plus grande avenue de Ghardaïa longue de 2000 mètres, et faisant face au siège de la wilaya de Ghardaïa, il s’étale sur une superficie bâtie de plus de 400 M2, élevé en R+2.

Doté de toutes les commodités et conforme aux normes de sécurité et de confort aux standards internationaux, il offre une large gamme de produits, complète et diversifiée, allant, entre autres, de la pâtisserie ,croissanterie, la confiserie, chocolaterie, l’habillement de luxe pour femmes, la bijouterie en or et de fantaisie, d’une boutique de lunettes de soleil et de montre ainsi que d’un coin cadeaux à offrir en tous genres. La bagagerie et sacs de femmes, les cosmétiques et l’électroménager léger occupent un large espace au 1er étage, étalés en rayons appropriés. Au second étage, une agence de voyages (Tayar Tours) s’est installée et s’est beaucoup fait remarquer par la tombola qu’elle organise en guise d’ouverture. Tous les visiteurs du 1er jour se font inscrire pour une tombola où deux heureux élus tirés au sort bénéficieront d’une Omra gratuite aux Lieux Saints l’Islam alors que trois autres ne paieront que la moitié du prix du voyage et de la prise en charge.

Réalisée entièrement sur fonds propres par un investisseur privé de la région, une quarantaine de personnes, dont quelques jeunes filles, ont été recrutées pour son exploitation.

« Cet investissement, réalisé entièrement sur fonds propres, est très bien perçu par les autorités locales qui y voient, et à juste titre, une bonne perspective de création d’emplois directs et indirects. À ce titre, il convient de souligner que tous les employés sont originaires de Ghardaïa » a déclaré un dynamique membre de la famille du propriétaire, au four et au moulin, sollicité de toutes parts, qui a tenu à garder l’anonymat.