En fait, il n’a rien de nouveau si ce n’est le poste qu’il occupe dorénavant. En effet, le nouveau directeur de la radio locale de Ghardaïa est un enfant de la boîte qu’il a vu naître en 2001, puisqu’il fait partie de la 1re équipe, ce noyau qui a lancé cette radio lors de son inauguration le 7 juin 2001 par le président Abdelaziz Bouteflika au lendemain de son investiture. Il vient d’être installé, mardi, par Mohamed Omeïri, le directeur de la coordination des radios régionales DCRR), en remplacement de Laïd Lagab, muté pour sa part au niveau de la radio locale de Ouargla. La cérémonie d’installation et de passation de consignes à laquelle ont pris part les membres du syndicat de la radio locale ainsi que les employés et les journalistes a été sobre et courte.

Né le 20 janvier 1971 à Djelfa, père de quatre enfants, Mokhtar Bahnas est détenteur d’une licence en histoire obtenue en 1995 à l’université d’Alger, faculté de Bouzaréah. Il a entamé sa carrière professionnelle dans l’enseignement secondaire qu’il a embrassé de 1996 à 2001 avant de faire partie de la 1re équipe qui a lancé la station de radio régionale de Ghardaïa en 2001, en qualité de réalisateur, poste qu’il occupa jusqu’en 2006. Il sera promu cette année-là au poste de chargé de la production, fonction dont il s’acquitta avec brio. Ce qui lui vaudra les attentions de ses supérieurs qui, convaincus de ses compétences et de ses qualités humaines et morales, le nommèrent ainsi, à partir de ce ce jour, au poste de directeur de le radio locale de Ghardaïa.