Dans un communiqué rendu public le 8 mars, Djamila Zouawid, élue d’El Karama et actuelle présidente de la commission logement et urbanisme à l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Ouargla, dénonce la volte-face du secrétaire général de son parti dans la wilaya de Ouargla, Mohamed Daoui en l’occurrence, et néanmoins tête de liste d’El Karama pour les législatives prochaines, briguant ainsi un troisième mandat.

Selon Mme Zouawid, son positionnement en tant que première femme sur la liste de candidature était une question réglée depuis plus de quinze jours, alors que la liste finale déposée à la wilaya comportait le nom d’une autre femme.

Contestant ce fait, Djamila Zouawid se dit victime de sa discipline partisane qui l’a retenue de se présenter en tant que tête de liste au profit d’autres partis. Connue pour sa probité et son positionnement en faveur des marginalisés, y compris les chômeurs et les sans-logement, cette dernière s’inscrit d’ores et déjà dans la campagne inverse. Elle réserve beaucoup de surprises à ses détracteurs.