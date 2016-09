Réagissez

Eclats de voix et cris de colère, notamment d’une dame qui, après avoir attendu des heures, s’est résignée à admettre que ses bagages ne l’ont pas suivie dans l’avion qui l’a amenée à Ghardaïa, vendredi soir.

Attendue par un membre de sa famille, avocat de profession, la dame, fonctionnaire dans un établissement bancaire de la capitale, venue rendre visite à sa famille et notamment à sa mère qui rentrera bientôt du pèlerinage aux Lieux Saints de l’islam, a fait entendre des vertes et des pas mûres au représentant d’Air Algérie sur la qualité et l’efficacité du service de notre compagnie nationale.

«Ce n’est pas un seul bagage qui n’est pas arrivé, mais tous mes bagages, trois valises en tout, ce n’est pas normal», hurle-t-elle à la face de celui qui faisait fonction (?) de chef d’escale, resté imperturbable, sans voix. Puis c’est au tour d’un monsieur, un émigré venant de France qui a pris ce vol pour rentrer chez lui, à Ghardaïa : «Mes bagages ne sont pas arrivés. Il y a dedans les affaires de mes enfants, qu’est-ce que je vais leur dire ?»

Sur ce, certainement pour éviter que la contestation prenne de l’ampleur dans le grand hall, le préposé d’Air Algérie invite les protestataires à le suivre dans son bureau pour prendre leurs plaintes et faire le nécessaire pour acheminer vers Ghardaïa, par le vol du lendemain, les bagages égarés. Vendredi 16 septembre, le vol AH 6201 de 18h30 minutes, reliant Alger à Ghardaïa, aura laissé son indélébile empreinte mémorielle auprès de quelques uns de ses clients.