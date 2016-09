Onze nouvelles spécialités pour la rentrée de septembre

Réagissez

6279 nouveaux postes pédagogiques, tous modes de formations confondus, sont ouverts pour la rentrée 2016-2017 par la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Ghardaïa.

Onze nouvelles spécialités ont été ouvertes, renforçant et enrichissant la nomenclature des métiers de la direction de la formation et de l’enseignement professionnel de la wilaya de Ghardaïa. Du 20 au 22 septembre, des portes ouvertes se sont déroulées dans tous les établissements de formation à travers le territoire de la wilaya de Ghardaïa pour encourager et inciter les jeunes, notamment et principalement ceux en rupture scolaire, à s’inscrire dans la formation de leur choix pour acquérir le savoir, la maîtrise et la technicité, de manière à être autonome et affronter le monde du travail avec un diplôme conséquent, explique Abderrahmane Djâafri, directeur de la formation professionnelle de la wilaya de Ghardaïa qui affiche l’ambition d’offrir une formation de qualité de telle sorte qu’à l’horizon 2018, avec les opportunités qui seront offertes par le marché de l’emploi dans le bassin territorial de la wilaya, chacun trouvera sa place.

Attraction

C’est en effet dans cette perspective que des efforts ont été consentis sur les doubles plans qualitatifs et quantitatifs, sur une formation accrue dans les secteurs porteurs d’emploi et créateurs de richesses. L’objectif final étant d’assurer des formations de qualité, vivier potentiel pour les besoins du monde de l’entreprise de demain, performante et productrice. Messaoud Bouhada, chef du service suivi des établissements de formation professionnelle de la wilaya de Ghardaïa, affirme que de nouvelles spécialités vont être dispensées à partir de cette rentrée tels que le CAP en hôtellerie, option réception au CFPA mixte de Ghardaïa, le CAP en chauffage central au CFPA de Dhaïa Ben Dahoua, le CAP en installation des panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques au CFPA de Bounoura, le CAP en mécanique de réparation de matériels d’irrigation au CFPA de Guemgouma à Metlili.

Les autres branches de formation concernent le CMP en entretien des réseaux d’alimentation en eau potable au CFPA féminin de Ghardaïa, CMP en réparation des appareils électroménagers au CFPA de Metlili, technicien en tailleur hommes au CFPA de Metlili, technicien en hôtellerie, option cuisine au CFPA mixte de Ghardaïa, technicien en maintenance des véhicules légers au CFPA de Metlili, technicien supérieur en protection des végétaux à l’ INSFP Noumérate de Ghardaïa et au CFPA de Zelfana et enfin technicien supérieur en électricité industrielle au CFPA Metlili.

Pour ce qui est de la formation résidentielle initiale, accessible avec un certificat de scolarité, elle touchera 2580 apprenants répartis sur 20 établissements de formation à travers le territoire de la wilaya qui seront dispatchés sur 56 spécialités. La formation résidentielle continue (ou passerelle pour les initiés) touchera, elle, 570 apprenants dans 12 spécialités différentes. Les cours du soir seront dispensés à 90 personnes dans 7 spécialités alors que l’apprentissage touchera pas moins de 1134 jeunes dans 18 branches professionnelles. La formation en milieu rural, qui sera axée sur les métiers de tissage et de coiffure, concernera 30 personnes.

Nouvelles structures

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnel dans la wilaya de Ghardaïa dispose de 27 établissements, dont 20 CFPA, un INSFP à Noumérate (Cne de Bounoura), une annexe de CFPA à El Atteuf et 5 écoles agréées par le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnel pour une capacité pédagogique de 4850 postes. Onze internats pour une capacité de 1180 lits et 11 restaurants servant 1300 repas/jour sont aussi opérationnels. Les apprenants disposent par ailleurs de 20 bibliothèques, de 13 foyers culturels et de 19 terrains matico pour la pratique sportive.

Selon Ali Boudaoud, chef du service administration des moyens et suivi des investissements, «le secteur s’est également renforcé, cette année, par l’apport de trois internats. Le premier de 120 lits au CFPA de Guemgouma à Metlili, dont il ne reste, pour être effectivement opérationnel, qu’à installer la batterie de cuisine déjà réceptionnée, le second de 60 lits au CFPA de Hassi Lefhel et le dernier de 120 lits au CFPA de Guerrara 2». Et d’ajouter : «Nous nous apprêtons, à court terme, soit pour la prochaine session de février 2017, à réceptionner un institut d’enseignement professionnel (IEP) à Oued Nechou, ayant 1000 places pédagogiques avec un internat de 300 lits, en cours de réalisation, INSFP à El Ménéa, en cours de réalisation, pour 300 postes pédagogiques avec un internats de 120 lits ainsi que deux CFPA, l’un à Metlili El Djadida et l’autre à Oued Nechou, d’une capacité de 250 place chacun, qui sont pratiquement en cours d’achèvement.

Ces nouvelles infrastructures pédagogiques viendront ainsi renforcer le parc des établissements de formation professionnelle de la wilaya de Ghardaïa et permettront d’absorber graduellement la masse juvénile en âge de formation appelée à se diluer dans le monde du travail après avoir acquis un métier à même d’assurer son autonomie et indépendance sociale et économique.»