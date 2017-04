Réagissez

Bordj Omar Driss : 90 % des demandeurs d’emploi placés au 1er trimestre 2017



Pari gagné pour l’agence AWEM de Bordj Omar Driss grâce au placement de 90% des demandeurs d’emploi au 1er trimestre de l’année en cours. Selon le premier responsable de l’agence locale de l’emploi, Mohamed Djâfer Bouda, directeur de cette agence : « Ce nouveau système a permet de maitriser le suivi du flux des demandeurs d’emploi, par le biais d’un fichier national qui porte tous les détails concernant les candidats au travail. Sa mise en place dans notre agence locale, à partir du 20 septembre 2015, nous a permet de réaliser de meilleures performances en matière de placement.». Par les chiffres, durant l’année 2015, l’Alem de Bordj Omar Driss compte plus de 1079 jeunes demandeurs de travail, dont 201 filles. Cette dernière a, toutefois, réussi à placer 260 candidats, soit un taux de 29,18%. Après la mise en service du nouveau système El Wassit, et grâce aux efforts consentis et traduits surtout par le porte-à-porte, en effectuant des sorties aux établissements et entreprises implantés dans la région, l’Alem de cette localité a installé, durant l’exercice 2016, plus de 311 demandeurs d’emploi, avec un taux de 59,58 %, soit une évolution de 30% par rapport à 2015.B. B.



Les habitants de Bordj Omar Driss menacés par les scorpions !



Plongée dans le noir depuis le mois de février dernier, date où la représentation locale de la Société de distribution de l’électricité et du gaz du centre (SDC) a coupé l’électricité de l’éclairage public, les habitants de la commune de Bordj Omar Driss, 700 km au nord d’Illizi, tirent la sonnette d’alarme ! Les citoyens avaient jusque-là pris leur mal en patience. Or, ils commencent à grogner : «C’est dangereux, nos enfants sont exposés aux risques de piqures par des scorpions en cette période des vents de sable et nous payons les conséquences des factures impayées entre deux institutions étatique !» S’exclame très en colère un des habitants de la cité El Ain. Les personnes âgées et les fellahs sont obligés de s’éclairer à la lampe électrique pour éviter des risques de chute. Une situation catastrophique qui mérite d’être prise sérieusement en charge. B. B.



Festival de la chanson et la musique Amazigh : Mouloud Fertouni, nommé nouveau commissaire



Le nouveau commissaire du festival national de la musique et la chanson Amazighes a été officiellement nommé par le ministre de la culture Azzeddine Mihoubi en remplacement de l’ex directeur de la culture de Tamanrasset, Karim Arib. Il s’agit de l’écrivain, Mouloud Fertouni, qui occupe, jusque-là le poste de conseiller à la direction de la culture de Tamanrasset,et qui est également président du bureau local de la promotion de l’art et de la créativité culturelle. En attendant la finalisation des procédures relatives à la passation de consignes, Mouloud Fertouni, qui est aussi président de la section locale des écrivains et de la ligue nationale de littérature populaire, se dit prêt à mettre son capital expérience à la disposition du commissariat avec pour objectif de promouvoir la culture amazigh. Ravah Ighil