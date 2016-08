Nour El Houda Belaâma : courage et détermination

Réagissez

Ayant décroché son bac avec brio, malgré sa complète cécité, elle aspire à poursuivre ses études à l’Ecole supérieure de Laghouat.

Aveugle de naissance, elle n’a pas pour autant baissé les bras, sa farouche détermination à réussir dans la vie lui a permis de franchir tous les obstacles et ainsi de concrétiser son rêve, du moins en partie : décrocher son bac et poursuivre ses études supérieures. En effet, si la première partie de son rêve est déjà matérialisée par un beau diplôme exhibé dans un cadre, Nour El Houda Belaâma, 20 ans, orpheline de mère et dont le père purge une longue peine de prison à Annaba, est encore loin de connaître exactement le lieu de ses études supérieures.

Ayant décrochée son bac avec une moyenne de 10,65, après de brillantes études au lycée Imam El Ghazali de Laghouat, elle appelle les autorités locales à lui venir en aide afin de pouvoir poursuivre ses études dans une école spécialisée, telle l’Ecole supérieure de Laghouat, qui lui tient particulièrement à cœur.ses oncles qui sont ses seules soutiens après la perte de sa mère et la longue incarcération de son père, tapent à toutes les portes pour exaucer le vœu de leur nièce. Seront-ils entendus et Nour El Houda peut-elle compter sur la générosité et l’aide des responsables locaux et nationaux pour exaucer son rêve : décrocher un diplôme universitaire et accéder avec au monde du travail pour gagner son autonomie et son indépendance ?