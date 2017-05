«N’écoutez pas ceux qui appellent à l’abstention»

Réagissez

Abdelkader Merbah

Appelant à aller voter en masse, pour, justement, combattre ceux qui veulent entraîner le pays vers l’inconnu, le président du Rassemblement patriotique républicain (RPR), Abdelkader Merbah, a appelé, mardi, depuis Berriane, à 45 km au nord de Ghardaïa, à la participation avec force aux prochaines élections législatives, pour préserver les acquis et promouvoir l’émergence d’une nouvelle Algérie, basée sur l’équité et la justice sociale.

S’inclinant à la mémoire de toutes les victimes des affrontements intercommunautaires qui ont ensanglanté la région, assumant que «dans cette fitna, nous avons tous une part de responsabilité», Abdelkader Merbah a rappelé les efforts du défunt Kasdi Merbah, le grand moudjahid, nationaliste et patriote, qui, déjà en 1989 et alors qu’il était chef du gouvernement, était venu dans la vallée du M’zab apporter son énergie pour lever toutes les contraintes et les incompréhensions culturelles et cultuelles. Mais il a été stoppé net dans ses efforts par les partisans de la stagnation.

«Nous sommes tous des Amazighs arabisés par l’islam. Je le dis et le répète, et sans langue de bois, le problème identitaire a toujours été posé chez nous. Lorsque nous avons revendiqué la reconnaissance de notre identité amazighe, on a essayé de nous coller l’infamante étiquette que les Kabyles ont des penchants chrétiens.

C’est ignoble. Sachez qu’en Kabylie, il existe plus de 2000 mosquées, le plus grand nombre de zaouïas et de savants religieux». Rappelant qu’il a été instituteur, puis directeur d’école avant d’embrasser le métier d’avocat, le leader du RPR a appelé à l’émergence d’une nouvelle école algérienne performante, qui puisse «dans 25 ans, donner naissance à une génération de scientifiques de haut niveau», ajoutant : «Vous savez bien qu’aujourd’hui nos diplômés ne sont pas reconnus à l’étranger.

Car nous sommes dans une situation ubuesque de populisme, où tous ceux qui ne le méritent pas, accèdent aux classes supérieures et décrochent des diplômes indus. C’est du populisme qui tire le niveau de notre école vers le bas. Il faut absolument y remédier en prenant des décisions courageuses.» Revenant au dispositif de sécurité déployé dans la région, Abdelkader Merbah a déploré que des centaines de jeunes policiers et gendarmes restent mobilisés loin de chez eux à cause de l’inconscience des hommes.

«Ces policiers et ces gendarmes sont nos frères, nos enfants, ce n’est pas leur place ici, ils devraient être près de chez eux de leurs familles. Il faut en finir avec ces problèmes qui n’ont pas lieu d’exister, parce que nous sommes un seul peuple et un seul pays». Avant d’alerter : «Regardez ce qui se passe autour de nous, en Syrie, en Libye et ailleurs, il faut en tirer les leçons et ne pas succomber aux chants des sirènes.

Notre pays a tous les atouts pour réussir sans le pétrole, qui a été à la base de notre fainéantise. Il faut construire une économie basée sur l’agriculture, le tourisme et l’industrie. Le pétrole ne viendra qu’en appoint. Il faut juste de la volonté et du courage politique. Et c’est à quoi j’en appelle depuis 27 ans. A commencer par l’édification d’un état civil, démocratique et fort.»