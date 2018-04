Mise en service de six nouveaux forages

Réagissez

Six nouveaux forages destinés à renforcer l’alimentation en eau potable (AEP) ont été mis en service récemment dans la wilaya de Ghardaïa en prévision du mois de Ramadhan prochain et de la période estivale, a-t-on appris des responsables de la direction des ressources en eau (DRE). Ces ouvrages hydrauliques, (entre 30 et 40 litres /S), ont été réalisés et équipés dans plusieurs sites, dont notamment la zone des sciences, pour alimenter les trois pôles universitaires, ainsi que les nouveaux centres urbains créés à la périphérie de ces pôles, la zone dite «T’lat», pour desservir les habitants du Ksar de Ben Izguen et ses environs, ainsi que le nouveau Ksar de Tafilelt (Ben Izguen), et Telelt (commune de Bounoura), a déclaré le directeur du secteur, Djamel Belahrache.

La zone de Bouhraoua a également bénéficié d’un nouveau forage pour renforcer l’alimentation en eau potable les nouvelles zones urbaines créées dans ce quartier périphérique de Ghardaïa, ainsi que dans les zones de Touzouz et Akhalkhal, au profit des habitants des quartiers Touzouz, Benghanem et El Ghaba (commune de Ghardaïa). Il s’agit aussi de la mise en exploitation d’un forage à Zelfana, pour subvenir aux besoins croissants des quartiers de cette commune thermale, a-t-il précisé. Six (6) autres ouvrages de stockage existants dans les communes de Metlili (3), Sebseb (1) Mansoura (1) et Berriane (1) viennent de bénéficier d’une opération de réhabilitation, a fait savoir M. Belahrache.

Pas moins de 180 000 mètres linéaires du réseau d’AEP de différentes dimensions et diamètres ont été également rénovés pour lutter contre les fuites d’eau, a-t-il expliqué. «Toutes ces réalisations ont été mises en service pour pallier toute perturbation de l’approvisionnement en eau durant le mois de Ramadhan, et la prochaine saison estivale» , a indiqué le DRE de la wilaya.

Pour répondre aux be-soins de cette denrée vitale en raison d’une croissance démographique accélérée et du développement des secteurs agricole et industriel dans la région, les pouvoirs publics s’attellent à mobiliser cette ressource par l’exploitation des eaux souterraines des nappes phréatique ou albienne, dont la profondeur peut atteindre dans certains cas plus de 1000 mètres, notamment dans la région nord-est de la wilaya notamment Guerrara, a-t-il dit .