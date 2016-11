Réagissez

Une équipe médicochirurgicale de l’EPH Béni Messous (Alger) à pied d’œuvre à Metlilli, Guerrara et Ghardaïa.

Après une réunion de travail tenue à l’hôpital Dr Brahim Tirichine de Ghardaïa avec le conseil médical et les autorités sanitaires de la wilaya Ghardaïa et ce aux fins d’identification des besoins et tracer les axes de coopération, un staff médical spécialisé du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Béni-Messous (Alger) conduit par le stomatologue Abderrahmane Laïz , a entamé vendredi , simultanément des consultations médicales et des interventions chirurgicales au niveau des Établissement Publics Hospitaliers (EPH) de Ghardaïa, de Metlili et de Guerrara .

S’étalant sur cinq jours, cette action, qui entre dans le cadre d’un jumelage inter hôpitaux du nord et du sud du pays, est encadrée par dix neuf (19) praticiens spécialisés. La délégation médico chirurgicale est constituée de spécialistes en ophtalmologie, néphrologie, gynécologie, anatomie–pathologie, épidémiologie, gastro-entérologie, hématologie, médecine interne et stomatologie.

Deuxième du genre après celle effectuée auparavant par une équipe de spécialistes en néphrologie et celle composée de chirurgiens viscéralistes, de chirurgiens infantiles, de réanimateurs, d’urologues et d’ophtalmologues du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Béni-Messous qui avait pratiquée plusieurs interventions chirurgicales au niveau des établissements hospitaliers de Metlili et de Ghardaïa, cette action permettra à des malades issus de différentes régions de la wilaya de bénéficier de soins idoines. Pour assurer le bon déroulement et la réussite de cette action de jumelage visant à rapprocher les services médicaux spécialisés des malades , contribuant ainsi à remédier aux contraintes de déplacement vers les grands hôpitaux du pays, des moyens humains et matériels , conséquents et adaptés aux besoins, ont été mobilisés par les EPH concernés , sous la conduite de Mr Ameur Benaïssa , le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Ghardaïa.

Pour rappel, lors de sa dernière visite dans la wilaya de Ghardaïa, le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, avait mis en exergue la nécessité d’organiser des réunions régulières pour assurer le suivi et le succès de ce type d’opérations en facilitant la tâche à ces missions médicales avant de s’engager de mettre à leur disposition tous les moyens et équipements nécessaires. Et c’est dans ce cadre que des accords de jumelage ont été conclus début mars dernier entre les CHU du nord du pays et ceux du sud et des hauts plateaux pour la prise en charge des spécialités qui font défaut dans ces régions d’une part, et assurer la formation des corps médical et paramédical, d’une autre part.