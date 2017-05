«Mes Mémoires parleront des dessous des violences»

Réagissez

Azzedine Mecheri, wali de Ghardaïa

A zzedine Mechri a surpris l’assistance par sa fracassante déclaration. En effet, en marge d’une journée, organisée dimanche

passé à la salle de conférences de la wilaya de Ghardaïa par l’Association algérienne pour la planification familiale, sur le thème «Le métier de la sage-femme», le wali de Ghardaïa a annoncé être en train d’écrire ses Mémoires, «dans lesquelles une importante partie est réservée aux tragiques événements de Ghardaïa».

Devant un auditoire constitué en majorité de femmes, il a martelé : «Quoi qu’on dise, oui, les événements de Ghardaïa ont été activés et fomentés de l’intérieur et de l’extérieur du pays. Nous avons les preuves, mais ce n’est pas encore le moment de les révéler. Ils seront mis sur la place publique au moment opportun pour dénoncer ce plan machiavélique, conçu, préparé et mené par des mains tant algériennes qu’étrangères.

Elles ont voulu entraîner le pays dans le chaos à partir de Ghardaïa.» Mais, ajoute-t-il, «qu’ils sachent que ce pays renferme des hommes et des femmes, patriotes et nationalistes, qui resteront toujours debout, tel un rempart contre tout ce qui pourrait toucher à l’Algérie notre pays, ce pays pour lequel un million cinq cent mille de ses meilleurs enfants ont donné leur vie pour son indépendance». Rappelant toutes les étapes par lesquelles est passée la région depuis 2008,

Azzedine Mechri a rendu un hommage appuyé «aux forces de sécurité, tous corps confondus, à leur tête l’Armée nationale populaire, pour l’immense effort consenti pour ramener la paix, la sérénité et la sécurité dans la région».

N’omettant pas de rendre surtout hommage au président Abdelaziz Bouteflika, qui a ordonné à l’armée de s’impliquer dans la restauration de la paix dans la région, Azzedine Mechri a salué la clairvoyance du président de la République «dans les décisions prises en haut lieu pour permettre à la population locale, toutes communautés confondus, de vivre dans la paix et la sécurité».

LES DÉTENUS : QU’EN DIT-IL ?

Azzedine Mechri s’est dit «très sensible aux cas de certains des détenus, dont quelques mères éplorées de Guerrara et de Berriane sont venues le voir pour lui demander de les aider. «Quand une mère vient devant vous pleurer du fond de ses tripes le sort de la chair de sa chair, vous ne pouvez absolument pas rester insensible. Je vous avoue que j’ai eu les larmes aux yeux quand l’une d’elles que j’ai reçue dans mon bureau m’a avoué qu’elle ne pouvait pas constituer d’avocat pour son fils.

L’avocat lui a demandé 20 millions de centimes pour le défendre.» Elle m’a dit, dans un long sanglot : «Je suis pauvre, je ne pourrais jamais réunir une telle somme. Mon fils est incarcéré dans la prison de Sétif avec dix autres détenus de Guerrara.

Je n’ai même pas les moyens d’aller lui rendre visite. Je vous demande Monsieur le wali, en qualité de mère de nous aider, soit à faire sortir nos enfants de cette prison ou au moins de nous les rapprocher ici à Ghardaïa pour qu’on puisse au moins leur rendre visite.»

D’une voix triste mais ferme, il ajoute : «Je leur ai promis de faire tout mon possible, en étroite coordination avec les autorités compétentes, notamment judiciaires, de les aider à tout le moins de ramener leurs enfants ici, à la prison de Ghardaïa.

Je vous fais la confidence qu’avec les autorités compétentes en la matière, nous sommes en train d’essayer, notamment de voir par quels moyens on peut faire pour au moins libérer ceux qui n’ont ni sang sur les mains ni considérés comme coupables d’actes graves.

Mais il faut que tout le monde sache que cette décision n’appartient pas au wali, mais aux autorités judiciaires et comme vous le savez très bien la justice dans notre pays est indépendante.

Donc d’aucune façon, et même wali que je suis, je ne peux interférer dans ses décisions.»

LA SÉCURITÉ REVENUE

Surfant sur le sujet, Azzedine Mechri a rappelé que «depuis près de 18 mois, la sécurité est totale et pour preuve, pas moins de 40 000

touristes étrangers ont visité la région», ajoutant: «Comme vous le savez, une procession de diplomates de haut niveau a visité la région ces derniers temps, à l’instar de l’ambassadeur de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’ambassadrice d’Indonésie et de l’ambassadeur de France, et ce, sans compter les nombreuses délégations de haut niveau de l’Union européenne

et des Etats-Unis d’Amérique.»

Affirmant que c’est grâce à cette sécurité retrouvée par la région que tant de beau monde y passe, le wali rappelle que «la région qui était complètement en panne de développement compte tenu du climat d’insécurité qui régnait à l’époque, a retrouvé sa vitesse de croisière en termes de développement.

En effet, tous les projets qui étaient à l’arrêt ont été relancés, alors que d’autres ont été inscrits et lancés dans plusieurs domaines, tels la santé, l’éducation, l’enseignement supérieur, l’environnement, les énergies renouvelables, les travaux publics, le logement, l’aménagement urbain, l’agriculture, le tourisme, la formation professionnelle, etc.

En un mot, aujourd’hui, la wilaya de Ghardaïa est un immense chantier à ciel ouvert». Clôturant son intervention, il rappelle qu’«il ne peut y avoir de développement sans sécurité. Elle est la condition sine qua non à toute espèce d’initiative constructive».