Mebarki plaide pour une nomenclature adaptée aux spécificités régionales

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a plaidé pour l’introduction de nouvelles spécialités de formation adaptées aux spécificités des régions en vue d’assurer l’insertion professionnelle des jeunes.

Soulignant qu’ «il s’agit là du moyen le plus efficient de permettre aux jeunes de s’insérer dans la vie professionnelle», Mebarki a considéré que la formation dans les métiers de l’agriculture fait partie des priorités de son secteur car elle constitue un des secteurs stratégiques alternatifs aux hydrocarbures.

Il a focalisé son propos sur la nécessaire coordination pour concrétiser cette vision, tout en encourageant les responsables du secteur à privilégier les formations dans le secteur du tourisme en vue, dit-il, de permettre une relance du tourisme local au regard des grandes potentialités de la wilaya de Laghouat. Rappelant les efforts menés pour la dotation de chaque daïra au moins d’un centre de formation, M. Mebarki a fait savoir que plus de 1 400 centres de formation sont implantés à travers le territoire national, avant d’ajouter que les plans du secteur s’assignent comme objectif l’encadrement, la formation et l’accompagnement des jeunes pour leur permettre de s’armer en capacités leur ouvrant des perspectives d’insertion dans la vie professionnelle.