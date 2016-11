llizi : L’ouverture d’une liaison aérienne vers Constantine, objet d’une requête

Réagissez

Les habitants de la wilaya d’Illizi et fonctionnaires des différentes institutions étatiques ne cessent de réitérer leur énième revendication pour l’ouverture d’une liaison aérienne reliant le chef-lieu de la wilaya d’Illizi par Constantine.

« J’en ai franchement assez de ces longs trajets ennuyeux par bus sur une distance de plus de 2000 km, même par vol nous sommes obligés d’aller sur Alger puis retourner, par bus, vers Constantine, nos enfants et familles souffrent en silence», dira, déçu, Hassan Mosbah, professeur au centre de formation et d’enseignement professionnel (CFPA) d’Illizi. La revendication des centaines d’habitants issus de plus de dix wilayas de l’est du pays n’a pas encore vu le bout du tunnel malgré leurs multiples requêtes adressées à qui de droit. Pourtant, cette desserte permettra sans nul doute de désenclaver cette partie du pays, en quête de positionnement économique, et joue un rôle important pour améliorer l’attractivité du parc culturel du Tassili N’Ajjer. Cette liaison aérienne permettra, aussi, d’améliorer les conditions d’évacuation et de prise en charge médicale pour les habitants de l’extrême sud-est du pays.