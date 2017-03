Les sapeurs pompiers de Ghardaïa en fête

Réagissez

Le siège de l’unité principale de la Protection civile de Ghardaïa, situé à Bouhraoua, a vécu, mercredi, une journée particulière en commémoration du 1er mars, journée internationale de la Protection civile.

Le lieutenant-colonel Abdelbaki Ouatrouati, muté de Khenchela et nouvellement installé en qualité de directeur de la protection civile de la wilaya de Ghardaïa, a, dans une courte allocution de bienvenue, rappelé les nobles missions dévolues à son corps de métier avec tous les sacrifices induits par les dangers inhérents aux divers types d’interventions. Il a, à ce propos, rappelé et rendu hommage à tous les sapeurs-pompiers qui ont consenti le sacrifice suprême pour sauver des vies humaines.

Vint ensuite le traditionnel tour de remise de cadeaux et de prix aux vainqueurs des différentes compétitions sportives. Les retraités de ce noble corps n’ont pas été oubliés puisqu’ils ont été honorés par des cadeaux et diplômes, qu’ils ont reçus avec humilité et bonheur intense. Même les volontaires secouristes ont été de la fête puisque une dizaine d’anciens secouristes formés par la protection civile ont reçus des tableaux d’honneur et des cadeaux pour leur engagement désintéressés au service de leurs prochains en détresse.

Le clou de la visite des divers engins et matériels, reste incontestablement ces deux motos ambulances qui ont pour rôle de se faufiler dans la dense circulation automobile pour arriver rapidement auprès de victimes et leur apporter les soins nécessaires. En effet et telle une ambulance ordinaire, la cabine de la moto dispose de tous le matériel de premier secours.

Ce qui certainement sera d’un précieux apport pour acheminer les blessés et les victimes vers les structures sanitaires les plus proches.

Avant une petite et agréable réception autour d’un succulent thé, accompagné de gâteaux et d’arachides, l’assistance fut conviée à une visite des différentes unités opérationnelles, suivie de démonstrations avec équipement et matériel approprié.

Des exercices de simulation de secours lors d’un accident de la circulation, ainsi que des gestes de secourisme ont fait l’objet de démonstrations.

A noter que les structures de la Protection civile de la wilaya de Ghardaïa, viennent d’être renforcées, en 2015, par un apport appréciable de 15 ambulances médicalisées, déjà réceptionnées et dispatchées sur les 13 communes que compte la wilaya. Une dotation de 8 autres ambulances de type 4x4, acquises sur le budget de la direction générale de la Protection civile, est aussi venue renforcer le parc de cette importante unité. Par ailleurs, pour cette année, une unité de plongeurs dotés de matériel amphibie, a été créée. Celle-ci est venue répondre à un besoin née des problèmes vécus lors des dévastatrices inondations du 30 septembre 2008 qui ont ravagés des quartiers entiers de 9 des 13 communes que compte la wilaya de Ghardaïa.

On s’en souvient, certains quartiers complètement inondés et coupés du monde extérieur des jours durant, n’ont été secourus que grâce aux plongeurs et des unités amphibies ramenés du nord du pays par avion. Cette leçon a été retenue et c’est ainsi qu’une équipe de plongeurs a été formée pour la circonstance nous y reviendrons dans un prochain papier sur les caractéristiques de cette unité, 1ère du genre, nous dit on, au sud du pays.

L›Algérie qui a adhéré à l›Organisation internationale de la Protection civile (OPIC) le 20 février 1976, conformément à l›ordonnance n° 76-16, et qui a eu à subir dans son histoire récente des catastrophes naturelles majeures, notamment le séisme du 10 octobre 1980 qui a ravagé la région de Chleff (El Asnam à l›époque), ainsi que les inondations de Bab El Oued, le dernier séisme qui a ébranlé la région de Boumerdes et les inondations qui ont ravagé en 2009 la vallée du M›zab, avait déjà engagé un travail de réflexion sur les méthodes à adopter et les moyens à engager pour faire face à ce type de catastrophes.

Un comité interministériel a été créé à cet effet. Ce qui avait alors permis d’identifier et de classer les 14 risques naturels et technologiques susceptibles de se produire dans notre pays et d’instituer une base juridique.