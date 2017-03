Réagissez

Les stagiaires paramédicaux lauréats du concours d’accès aux 60 postes de formation-emploi, dans la spécialité d’aide-soignant, poursuivront dans les jours à venir leur cursus dans les établissements hospitaliers du chef-lieu de la wilaya.

Ces postes ont été répartis à travers les trois daïras de la wilaya comme suit : Illizi (32), Djanet (12) et In Amenas (16). Une répartition qui a suscité un large débat sur les réseaux sociaux, où certains jeunes ont critiqué l’iniquité du concours, puisqu’on avait annoncé 20 postes par daïra au début. Selon les explications fournies par le directeur de la santé de la wilaya, à travers sa page facebook, la répartition a été faite selon le nombre de candidats, ainsi que les moyennes obtenues, mais aussi les besoins des établissements hospitaliers. A signaler que la daïra d’In Amenas regroupe trois EPSP, dont l’un dans la commune frontalière de Debdeb. Un EPH est en voie de réalisation à Bordj Omar Driss, 700 km au nord d’Illizi. Le secteur de la santé d’Illizi compte plus de 569 paramédicaux répartis comme suit : l’EPH De Djanet (164), l’EPH d’Illizi (114), l’EPSP de Djanet (88), l’EPSP d’Illizi (58), l’EPSP de Debdeb (49), l’EPSP de Bordj Omar Driss (44), l’EPSP d’In Amenas (36), et l’EPSP de Bordj El Haouès (16).

Un trafiquant de drogue arrêté

La police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d’Illizi a arrêté un trafiquant de drogue âgé de 37 ans, en possession d’une quantité de drogue destinée à la commercialisation. Agissant sur informations et après une surveillance minutieuse du quartier, l’individu a été arrêté en possession de 90 g de drogue. Les perquisitions ont débouché sur la découverte d’une quantité importante de drogue ainsi qu’une somme d’argent en liquide issue de la transaction de stupéfiants. Il a été déféré devant le parquet.