Les responsables chargés du dossier de l’emploi dans la wilaya d’Illizi doivent relever le défi et être à la hauteur de la responsabilité qui les attend, notamment en matière de renforcement du contrôle de la législation et de la réglementation relative à l’emploi.

Et c’est dans ce cadre qu’une réunion de la commission sectorielle de gestion et de promotion de l’emploi, présidée par le wali, s’est tenue lundi au siège de la wilaya, en présence du wali délégué, des cadres de l’exécutif concernés, des élus, des représentants des chômeurs, mais aussi des responsables des ressources humaines des différentes sociétés pétrolières et de sous-traitance implantées dans la wilaya.

Cette rencontre a permis de vulgariser les différentes mesures de la circulaire interministérielle du 11 janvier 2017, portant mesures de facilitation de recrutement et de renforcement de la formation à travers l’apprentissage dans les wilayas du Sud et dont la wilaya d’Illizi a été désignée comme wilaya pilote pour sa mise en œuvre.

En effet, lors de sa visite, l’an dernier à Illizi, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, avait assuré les habitants de cette région d’entreprendre des mesures de décentralisation et de facilitation afin d’assurer un suivi rigoureux du marché de l’emploi et mettre fin aux pratiques inappropriées de certaines entreprises implantées dans la région. Selon des chiffres communiqués lors de cette réunion, plus de 571 ont été pourvus durant le 1er trimestre de l’année en cours.