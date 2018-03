Les préparatifs vont bon train

Réagissez

A quelques jours du début des festivités marquant la 50e édition de la Fête du tapis de Ghardaïa, qui aura lieu du 17 au 21 mars, au Palais des expositions situé à Bouhraoua,

sur la RN1, vers Laghouat, les inscriptions de wilayas et de dizaines d’artisans, souhaitant y prendre part, continuent d’affluer au niveau de la commission de préparation de la Chambre de l’artisanat et des métiers, dépendante de la direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Ghardaïa.

Même de l’étranger, des pays frères et amis comme la Maroc, la Tunisie, la Libye, l’Egypte et l’Irak, entre autres, et la liste n’est pas pour autant exhaustive, ont déjà confirmé leur présence tant sur le plan de l’animation culturelle, avec des troupes folkloriques et des orchestres de musique, que dans le domaine artisanal avec des expositions-ventes de produits de leurs pays respectifs.

Ce qui permettra aux milliers de visiteurs attendus de faire des emplettes sans les peines du voyage. Une trentaine de wilayas du pays ont aussi confirmé leur présence et seront ainsi représentées par pas moins de 130 artisans et artisanes qui auront à exposer leurs produits du terroir local.

Mais comme son nom l’indique, cette fête sera surtout celle du tapis traditionnel qui aura la part belle, en sus du tapis traditionnel, qui lui aura bien sûr la part du lion. Il y aura aussi des exposants de tannerie, vannerie, dinanderie, maroquinerie, bijouterie traditionnelle (argent) et céramique artistique.

Les préparatifs tendant à assurer une réussite maximale à cette importante manifestation économico-culturelle battent leur plein. En effet, les organisateurs s’efforcent de mettre à profit les richesses de l’art traditionnel des différentes localités de la région à l’effet de donner à cet événement une attraction touristique et faire en sorte qu’en bénéficie l’économie de la vallée du M’zab. Il constituera, de ce fait, un tremplin idoine pour la relance des activités touristiques, économiques et culturelles, dont l’impact pour la région ne sera que plus-value. Au plan logistique, et afin d’assurer une affluence constante du public, la direction des transports a prévu, comme l’année passée, une dizaine de minibus chargés uniquement d’acheminer les visiteurs de plusieurs arrêts facultatifs en ville et périphérie vers le lieu de l’exposition et vice-versa.

Côté animation, des troupes folkloriques aux couleurs chatoyantes et bigarrées se chargeront d’assurer une ambiance festive et bon enfant. Par ailleurs, et afin de permettre aux visiteurs de se rafraîchir et même d’avaler un encas en ces belles mais néanmoins sèches journées de début printanier, un café-restaurant mobile sera monté à proximité. La parade de chars, unique en Algérie de par ses aspects culturels et artistiques, qui ouvrira le bal des festivités est en elle-même une curiosité.

Ces cinq journées, qui seront intensément riches du point de vue économique mais aussi et surtout aux plans culturel et sportif, au regard de l’alléchant programme concocté par les organisateurs, permettront certainement à la ville de Ghardaïa, véritable musée à ciel ouvert, classée patrimoine universel de l’humanité par l’Unesco, de retrouver son cachet festif d’antan, déteint quelque peu par les dramatiques événements passés, il y a de cela trois ans.