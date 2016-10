Les policiers font don de leur sang

Réagissez

Dans un bel élan de solidarité et suite à une campagne organisée en coordination avec la Fédération algérienne des donneurs de sang, par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), des dizaines de policiers, tous grades confondus, se sont présentés depuis la matinée de mardi au centre de transfusion sanguine (CTS) de l’hôpital Dr Brahim Tirichine de Sidi Abbaz, à Ghardaïa, pour faire don de leur sang. Cette campagne de don du sang, qui au 1er jour déjà a attiré des dizains de policiers et même des citoyens venus spontanément offrir leur sang s’étalera sur trois jours, soit jusqu’au jeudi inclus. Considérant l’important effectif de policiers mobilisés à Ghardaïa depuis les regrettables incidents, l’afflux de policiers vers le centre de transfusion sanguine sera sans aucun doute très important.

Ce qui permettra de constituer un appréciable stock de cette substance vitale aux malades et aux accidents. Pour rappel, cette campagne, célébrée chaque année par l’Algérie comme «Journée nationale du don et des donneurs de sang le 25 octobre», et ce, en commémoration de la première réunion des donneurs de sang algériens qui correspond aussi à la date de création de la Fédération algérienne des donneurs de sang est la troisième du genre à être organisée par la DGSN, après celle des 29 et 30 mars passé dans le cadre de la Journée maghrébine du don de sang, puis celle du 14 juin, lors de la Journée mondiale du don de sang. Ainsi, cette année, cette journée coïncide avec le 40e anniversaire de la création de la Fédération algérienne des donneurs de sang (FADS), sous le slogan retenu pour honorer tous les donneurs de sang, «Gloire à nos donneurs de sang».

Selon l’officier Djaffar Djaber, chargé de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Ghardaïa, à travers cette campagne, l’objectif escompté par la tutelle est, selon les termes mêmes de la DGSN que nous paraphrasons, d’«ancrer l’action humanitaire et solidaire dans les rangs des éléments de la Sûreté nationale au profit des catégories qui ont grandement besoin de cette substance vitale, tels les victimes des accidents de la route et les malades hospitalisés», ajoutant que pour les éléments de la Sûreté nationale à travers l’ensemble du territoire national, «le don de sang est désormais une tradition qui permet de sauver des vies humaines et de redonner le sourire aux malades».

Pour l’anecdote, rappelons que les éléments de la police au niveau de la wilaya de Ghardaïa sont très souvent sollicités pour un don du sang par les hôpitaux de la région et que de tout temps ceux-ci ont répondu présent et certaines fois, tant ils partent très nombreux, beaucoup d’entre eux reviennent sans avoir pu faire leur don. C’est dire l’esprit d’humanité qui anime ce corps de sécurité, dont les rangs sont constitués d’enfants du peuple.