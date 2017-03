Les habitants d’In Guezzam interpellent les pouvoirs publics

Réagissez

Une grave pénurie de pain sévit à In Guezzam. En dépit des avantages accordés aux boulangers de cette contrée de l’extrême sud, le pain est presque introuvable au niveau des points de vente.

Ce qui n’est pas sans susciter la colère et indignation de l’Association locale pour la protection du consommateur, qui vient d’interpeller le ministre du Commerce, pour venir à bout de cette situation qui n’a que trop duré. Sur les 15 boulangeries officiellement déclarées pour bénéficier des subventions de l’Etat, seulement quelques unes sont réellement fonctionnelles, au grand dam des habitants, confrontés à des désagréments. Les autorités ont pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à ce problème, cependant rien n’est appliqué sur le terrain apparemment. Les boulangers bénéficient de beaucoup plud de privilèges que les autres commerçants, rien que pour satisfaire la demande locale. Mais la réalité est toute autre, en l’absence de contrôle et de suivi. «Les quantités de pain produites ne couvrent plus les besoins de cette collectivité de quelque 17000 âmes.

Pourtant les boulangers bénéficient tous les 15 jours d’une autorisation spéciale pour s’approvisionner en quantité largement suffisante de carburant, en plus des subventions accordées en fonction des quantités de pain déclarées», indique le président de l’association, Bassi Tagueda, qui fait savoir que les citoyens sont les victimes des fausses déclarations, particulièrement les écoliers, qui font les frais d’une mafia qui ne dit pas son nom. Par ailleurs, les habitants de cette contrée, qui brille tristement par sa mauvaise gestion, sont également confrontés aux coupures récurrentes de courant électrique, un autre problème non moins grave que celui du pain. Dans une correspondance adressée au ministre de l’Energie et des Mines, l’Association pour la protection du consommateur a mis en garde contre les répercutions que pourraient avoir cette situation problématique sur les denrées périssables, notamment à l’orée de la période des grandes chaleurs.