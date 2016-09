Les habitants d’El Maqsem dans la rue

Réagissez

Nous en avons marre de voir nos enfants courber l’échine à longueur de journée pour remplir, après une longue et pénible attente au soleil, quelques jerricans d’eau.

Ce n’est pas normal que seul notre quartier soit ainsi pénalisé par cette panne de la pompe du réseau principal qui alimente ce secteur de la ville», s’indigne un citoyen. Son voisin poursuit : «L’eau que l’APC de Dhaïa Ben Dahoua nous ramène dans des citernes sur des tracteurs est d’une part insuffisante pour répondre aux besoins de tous les ménages du quartier mais aussi et surtout, selon moi, impropre à la consommation.

C’est pourquoi, depuis cette panne, je me saigne en fardeaux d’eau minérale pour ma famille qui en compte 8 personnes dont un bébé et deux autres en bas âges. J’espère que les autorités vont rapidement remédier à ce problème qui nous empoisonne notre quotidien surtout en cette période, où même en septembre, la chaleur ne baisse pas d’intensité.» Pour se faire entendre et faire bouger les autorités locales, des dizaines de personnes habitants El Maqsem au quartier Châabet Aâffari, dans la commune de Dhaïa Ben Dahoua, à une dizaine de kms du chef lieu de wilaya Ghardaïa, qui en compte une population de près de 3000 âmes, sont descendus en colère le soir vers 19h30, pour dénoncer et protester contre l’absence d’eau potable dans leurs robinets depuis 12 jours.

Barrant la route qui mène à leur quartier, ils ont mis le feu à quelques pneus, dont la fumée montant vers le ciel, se voyait de loin. Très rapidement, après ce mouvement de contestation, Djemoui Meddouh et Djellouli Benmoussa, respectivement chef de daïra et président de l’APC de Dhaïa Ben Dahoua étaient sur les lieux ainsi qu’un responsable de l’Algérienne des Eaux.

Calmement, une discussion s’est engagée entre les citoyens et les autorités locales, qui ont tranquillisé la population en les informant de l’acquisition d’une nouvelle pompe qui remplacera celle défectueuse à Hassi Taouilou, source de cette panne. Inscrite au PCD pour 400 millions de dinars, une rénovation par les services de l’hydraulique du réseau de distribution de l’eau potable sur un linéaire de 7 km va être, aussi, incessamment entamée dans le quartier.

Après ces promesses apaisantes, les protestataires ont éteint les flammes des pneus qu’ils ont éloignés de la route et sont repartis chez eux dans le calme. «Nous avons confiance en le chef de daïra et surtout en notre maire, mais si cette situation perdure, nous reviendrons sur le terrain de la protestation», avertit un jeune en s’éloignant.