Les femmes du Ksar de Ghardaïa font don de leur sang

Belle et louable initiative que celle organisée samedi, par l’association « Tazmart Enagh » de Ghardaïa et le service de transfusion sanguine de la nouvelle polyclinique de Baba Saâd.

En effet, un appel lancée en direction de la gent féminine du Ksar de Ghardaïa pour un don du sang, a eu un écho des plus favorables puisque tout au long de la journée un incessant flot de donneuses a été constatée au niveau de la policlinique de Baba Saâd, venues nombreuses exprimer leur solidarité avec les malades.

L’opération qui a drainée une importante participation de volontaires féminines au don du sang a été un véritable succès. L’appel à ce don a été intelligemment répercuté par les mosquées et les nombreuses associations féminines de la région qui ont ainsi joués un rôle prépondérant pour la réussite de cette opération humanitaire qui a permis de collecter en une seule journée pas moins de 112 poches de sang . Selon Djamel Bahmed, le trésorier de l’association, ce type d’opération que l’association organise cinq à six fois par an, et dont aujourd’hui, il n’est réservé qu’à la gent féminine, permet de renflouer les capacités de la banque du sang notamment pour les Rhésus rares.

Rencontrée sur place une des médecins mobilisées pour l’opération qui a salué ce genre d'initiative, a rappelé « qu’une partie des traitements dans certaines maladies chroniques, comme la thalassémie, une maladie héréditaire plus répandue chez les enfants, nécessite des transfusions de sang régulières, d’où a-t-elle souligné l’importance de sensibiliser autour du don du sang » , ajoutant que « pour la réussite de telles campagnes, tous les médias en tant que partenaires indispensables , sont invités pour sensibiliser le grand public à ce geste noble et salvateur qu'est le don du sang.

L’organisation des campagnes de collecte de sang ne signifie pas forcement une insuffisance dans cette matière vitale, mais ces actions sont plutôt conçues comme une "nécessité" pour préserver l’équilibre de la banque de sang. » Bel exemple à suivre pour les autres K’sars et pour toutes les composantes de la société. Comme toujours chez nous, toutes les belles initiatives viennent de nos mères, nos sœurs, nos mères. En un mot, des femmes ….