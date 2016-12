Réagissez

La ville de Ouargla s’apprête à organiser, du 5 au 8 décembre prochain, la 3ème édition du festival international du livre, de la littérature et de la poésie.

Au cœur des thèmes de ce festival, la littérature enfantine dans le monde arabe, et en Algérie en particulier, sera, selon Mokhtar Guermida, le commissaire du festival et néanmoins directeur de la culture de la wilaya d’Ouargla, le point nodal en ce que représentent l’enfant, et son épanouissement culturel et scientifique dans le devenir d’un pays. A partir de ce postulat, l’essentiel du festival se focalisera sur cette thématique d’actualité. La Mauritanie, la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie seront présents avec des hommes de lettres, des enseignants universitaires et des poètes qui donneront, aux côtés de leurs alter-égos Algériens, des communications sur plusieurs thèmes inhérents à cette importante manifestation culturelle.

La particularité cette année sera, sans conteste, l’importance accordée à la littérature enfantine dans son segment scolaire en langue Française. Celle-ci sera notamment mise en exergue par sa large disposition au public par plus de trente maisons d’éditions, Algériennes et étrangères, qui exposeront leurs publications et titres littéraires et scientifiques. Des rencontres poétiques, auxquelles participeront plusieurs poètes d’Algérie et d’ailleurs, seront, par ailleurs selon le programme remis à la presse, organisées en marge de ce festival dans le genre classique (El Façih). Nul doute qu’au vu de l’expérience acquise et réussie des deux premières éditions, la 3ème édition promet au public, notamment enfantin et juvénile, auquel est particulièrement dédié cette édition, de la belle lecture et beaucoup de surprises.