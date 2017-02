«Les élèves montrent un intérêt considérable pour le français»

Réagissez

Quel constat faites-vous de l’enseignement de la langue de Molière ici à Bordj Omar Driss ?

Tout d’abord je tiens à vous remercier de me donner cette opportunité de m’exprimer. Dans cette localité où je travaille depuis presque quatre ans, je peux dire que la collectivité a une spécificité qui ne tient pas au hasard. Elle s’implique dans l’activité pédagogique et se doit donc d’analyser les stéréotypes et les clichés par rapport à la langue française qui sont très importants et cela en mettant en œuvre toutes les parties, même la partie civile, les associations des parents d’élèves ainsi que les psychologues et les sociologues pour étudier le cas de la langue française à Bordj Omar Driss. Les élèves montrent un intérêt considérable pour cette langue, ils veulent l’étudier, mais le côté social, qui n’est pas vraiment francophone ne leur laisse pas de marge de manœuvre ni le milieu propice pour s’exprimer autrement qu’en classe en dehors des horaires impartis.



Parlez-nous du quotidien d’un enseignant à Bordj Omar Driss

Pour être franc avec vous, je préciserais que ce n’est pas facile, pour mon cas, je vis à presque trois kilomètres de mon lieu de travail, cela ne me cause pas vraiment un problème, mais l’absence de moyens de transport public est pesant. Nous sommes obligés de faire du stop. Voilà, sinon, à part ça, même la ville a connu un développement considérable sur le plan des infrastructures, dont l’enseignant et l’élève ont besoin. La piscine est en train de voir le jour, même s’ils n’ont pas accès aux centres d’attraction. On aimerait bien que cela soit étudié, car nos élèves, nos enfants, doivent, et c’est leur droit d’avoir tout ça. Ainsi que les enseignants, je vous assure qu’ils œuvrent jour et nuit pour la promotion du savoir et de la connaissance à Bordj Omar Driss et cela est une fierté pour nous. Moi, qui suis de Bejaïa, c’est une expérience que je ne vais jamais oublier et je salue à l’occasion tous les responsables ici qui ne ménagent aucun effort pour donner un coup de pouce à cette circonscription.



Vous menez un projet de jumelage entre les écoles primaires de Bordj Omar Driss et celles de Béjaïa. De quoi s’agit-il ?

C’est un projet encore au stade de chantier. On prévoit un jumelage entre les écoles primaires de Bordj Omar Driss et celles de Béjaïa. On va choisir à cet effet, la circonscription à Béjaïa. C’est un projet qui vise beaucoup plus à renouer les liens entre les élèves du Nord et ceux du Sud. En quoi est-il utile de les renforcer ? Eh bien j’estime que nous ne voyageons pas assez à travers notre pays, alors donnons cette chance à nos enfants de voir du pays, le découvrir, connaître ses moindres recoins et voir autrement une ville comme Bordj Omar Driss. Notre pays est grand et vaste et la richesse qu’il possède est unique au monde. Profitons-en.