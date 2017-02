Les écoles primaires dépourvues d’électricité, et les élèves sans cantine

Réagissez

Pour cause de cumul des factures impayées, la représentation locale de la société de distribution de l’électricité et du gaz du centre, a coupé, depuis mardi dernier, l’électricité aux écoles primaires ainsi que celui de l’éclairage public, plongeant la ville dans le noir. La déception est de taille, les habitants qualifient la situation de catastrophique, et les enfants payent toujours les conséquences. Ils sont dépourvus de cantines à leurs écoles. Attention, danger ! Après cette coupure d’électricité, les aliments entreposés dans le réfrigérateur et le congélateur peuvent avoir souffert de l’interruption de la chaîne du froid. Leur consommation pourrait provoquer une intoxication à nos élèves. Au quartier mythique d’El-Ain, un vieil homme est tombé à terre à cause de l’obscurité ! « Qu’on nous coupe l’eau du robinet, méritons-nous la vie ? », S’interroge, très en colère, Brahim, un habitant de ce quartier. Les associations des parents d’élèves ont adressé des requêtes à qui de droit et les instituteurs comptent observer une manifestation, dimanche, devant leurs établissements respectifs, pour dénoncer cette situation.