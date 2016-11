Les dunes infinies de Djanet

Réagissez

Au cœur du Grand Sud algérien et au pied du plateau du Tassili n’Ajjer, la ville de Djanet recèle des atouts inestimables pour s’imposer comme une destination touristique par excellence pour peu que les capacités d’accueil y soient améliorées et les structures de loisirs et de distraction implantées. Un paysage fascinant par sa diversité, une flore et une faune uniques et une culture millénaire : la plupart des tours opérateurs misent sur cette oasis enchanteresse pour promouvoir le tourisme saharien, à l’instar de l’Office national du tourisme (ONAT), qui a organisé récemment une visite au profit des journalistes, qui les a conduits à la découverte de la richesse touristique de cette ville ancestrale et de son patrimoine architectural, artistique et ethnique.

Avec ses dunes infinies, d’où émergent des massifs de roches multiformes et multicolores renfermant d’antiques gravures rupestres, ses palmeraies verdoyantes, Djanet offre au visiteur un festival de paysages sublimes et des sites d’une rare beauté et d’une valeur universelle exceptionnelle. De Dider à Tassat, en passant par Iherir, Admer et Tigharghart, l’oasis présente des hauts lieux de l’art rupestre dans une splendide fresque faite de forêts de roches, de gorges spectaculaires et d’un espace riche d’une végétation et d’une faune variées, où les oueds sont peuplés de poissons. Il n’est donc pas fortuit que la vallée d’Iherir soit classée à la fois patrimoine mondial (Unesco 1982), réserve de l’homme et de la biosphère (Unesco 1986) et zone humide d’intérêt mondial (convention Ramsar 2001).

La destination Djanet, où les touristes ont droit au plus beau coucher de soleil, est commercialisée en circuits organisés autour de thèmes culturels, religieux, historiques, scientifiques, sportifs et écologiques. Sur le rocher de Tigharghart par exemple, la gravure de la vache qui pleure raconte, selon la légende, comment ce mammifère a perdu ses petits en raison de la sécheresse. D’autres dessins rupestres, remontant à l’ère préhistorique, sont le témoin d’une activité humaine et économique millénaire ayant marqué la région.