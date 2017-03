Les deux casseurs de domiciles de Bouhraoua sous les verrous

Réagissez

C’est suite à la plainte déposée par un citoyen habitant de l’une des cités de Bouhraoua, sur les hauteurs de la vieille ville de Ghardaïa, affirmant avoir été victime d’un vol par effraction de son domicile, déclarant avoir été victime du vol d’un appareil photo numérique et d’un sac à main de femmes contenant une certaine quantité de bijoux en or, que l’enquête a démarré.

Et c’est la police judiciaire de la 3ème sûreté urbaine de Bouhraoua, territorialement compétente, qui s’en est chargée. Alors que l’enquête venait juste de démarrer, un citoyen propriétaire d’une bâtisse en construction dans la même cité s’est présenté, à la 3ème sûreté urbaine de Bouhraoua, en compagnie du maçon qui lui construit sa demeure, déclarant avoir découvert enfouis dans le tas de matériaux de construction entreposé dans son chantier d’habitation, des objets qui ne lui appartiennent pas. Pour sa part, le maçon a déclaré que ces objets ont été cachés là par ses deux manœuvres, membres d’une même famille.

Le plaignant, appelé pour reconnaître les objets ramenés par le propriétaire du domicile en construction a reconnu et déclaré être le propriétaire d’une partie seulement de ces objets, les autres ne lui appartiennent pas. Et Pour cause, ils proviennent de vols commis dans d’autres domiciles. Rapidement interpellés, les deux manœuvres avoueront en être effectivement les auteurs des vols et dénonceront par là même un jeune complice mineur, habitant à proximité du chantier dans lequel ils travaillaient. Ce dernier sera interpellé, traînant au niveau de la gare routière, dite SNTV, dans la ville de Ghardaïa. Présentés devant le procureur de la république près le tribunal de Ghardaïa qui les a déférés devant le magistrat instructeur les deux manœuvres ont été placés sous mandat de dépôt et écroués à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa pour association de malfaiteurs et vol par effraction alors que le jeune mineur a bénéficié d’une citation à comparaître le jour du procès.