Les candidats libres réclament l’ouverture d’un centre d’examen

Comme à chaque année, les candidats libres au bac de cette lointaine commune, sise à 700 km au nord d’Illizi, ne cessent de réitérer leur énième revendication pour l’ouverture d’un centre d’examen pour les candidats libres de cette ville et ses régions limitrophes. Plusieurs dizaines de jeunes, filles et garçons, se trouvent dans l’obligation de se déplacer en plein canicule jusqu’au chef-lieu de wilaya pour s’installer aux hôtels de cette ville et pouvoir passer le fameux examen de bac, dans des conditions très difficiles loin de chez eux. Ils interpellent la direction de l’éducation de la wilaya d’Illizi afin d’intervenir auprès du ministère de tutelle pour mettre un terme à leur souffrance et concrétiser le principe de l’égalité des chances.