Les candidats investissent les réseaux sociaux

Ason quatrième jour, la campagne électorale se poursuit et gagne les réseaux sociaux, désormais déterminants.

Les différentes formations politiques en course ont investi le monde virtuel pour expliquer, s’adresser aux citoyens et les inciter à les choisir. A Illizi, le réseau social facebook est devenu une arme essentielle de communication et de prise de parole politique pour les treize partis politiques en lice. Ils y publient leurs listes de candidats, les programmes de meetings populaires, les rencontres de proximité dans les quartiers populaires ainsi que les discours prononcés lors des meetings. Du côté de l’administration, 61 panneaux d’affichage ont été fixés et 24 espaces publics mis à la disposition des candidats pour y animer des meetings populaires à travers les six communes de la wilaya d’Illizi, qui compte plus de 48 360 électeurs, dont 12 787 femmes.

Les partis à l’épreuve du terrain

Le Front de libération nationale (FLN) est allé, dimanche, à la rencontre des électeurs et électrices de la commune de Bordj El Haouès. La ministre déléguée chargée de l’Artisanat, Mme Aïcha Tagabou, a appelé, avec force, les habitants de cette localité, à aller voter massivement le 4 mai 2017, au vu de l’importance de cet acte citoyen. L’oratrice a énuméré les grandes infrastructures socio-économiques et les investissements massifs réalisés dans cette wilaya.

S’exprimant lors d’un meeting populaire, qu’il a animé à la maison de la culture Othman Bali d’Illizi, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, a invité les citoyens du Tassili à faire entendre leur voix à travers le scrutin pour avoir des députés ayant de la crédibilité et de la légitimité et de la compétence pour procéder à des réformes concrètes. Il a décortiqué les grandes lignes du programme de son parti dans les différents secteurs vitaux pour le développement des régions frontalières, notamment dans les domaines de l’habitat, la santé, l’agriculture, la sécurité et la stabilité du pays, avant d’entamer des rencontres de proximité au chef-lieu de wilaya.

Pour sa part, Salah Hafesh, tête de liste de Ahd 54, se trouvait, lundi, dans la localité d’Iherir, relevant de la commune de Bordj El Haouès, pour vulgariser les axes de son programme électoral et appeler les citoyens à venir voter en masse le jour du scrutin. Les partis Tajamouâ Amal El Jazaïr (TAJ) et celui des travailleurs (PT) et le RND ont investi les quartiers populeux et lieux de regroupement des citoyens pour leur expliquer leurs programmes et les inviter à voter en faveur de leurs candidats respectifs. Ce qui est certain, c’est que la campagne électorale suivra sa trajectoire exponentielle dans les jours à venir, avec l’implication de toutes les formations politiques.