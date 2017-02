Les abonnés de Sonelgaz réclament une sensibilisation

Réagissez

Les abonnés de la Société de distribution de l’électricité et du gaz du Centre (SDC) de la commune de Bordj Omar Driss, réclament une campagne de sensibilisation pour la vulgarisation des bonnes pratiques de rationalisation de l’électricité. En fait, cette société a entamé dernièrement une vaste compagne de sensibilisation sur ce thèmen mais elle a ciblé uniquement les villes d’Illizi, Djanet et In Amenas ! Pour rappel, selon le bilan des activités de la SDC d’Illizi, de l’année 2015, le nombre d’abonnés de cette société dans les communes de Bordj Omar Driss, Debdeb et Bordj El Haouès était respectivement de 1581, 1220 et 870.