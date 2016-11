Le wali inaugure et met en service plusieurs infrastructures

Réagissez

La journée du lundi, veille du 1er novembre, commémorant le 62e anniversaire du déclenchement la Révolution, a été mise à profit par Azzedine Mechri, wali de Ghardaïa, pour inaugurer et mettre en service plusieurs réalisations et infrastructures.

C’est à Mansoura, à 70 km au sud du chef-lieu de wilaya, que la visite sur le terrain à été entamée par la mise en service d’une nouvelle unité secondaire de la Protection civile.

Dotée d’un camion anti-incendie FTP (fourgon pompe tonne dans le jargon de la Protection civile), d’une ambulance de liaison, d’un 4X4 ainsi que de plusieurs matériels non roulants tels que les groupes électrogènes et dispositifs d’éclairage Girafe, cette unité compte un effectif de 50 éléments, tous grades confondus. Selon le directeur de la Protection civile de la wilaya de Ghardaïa, le colonel Abdelamalek Boubertakh, «cette unité située sur la très sensible RN1, à quelque 35 km au sud de Metlili et 35 km au nord de Hassi Lefhel, permettra de desserrer la pression sur celles de ces deux villes, très sollicitées compte tenu des nombreux accidents de la route et des incendies dans les innombrables palmeraies et propriétés agricoles de la région, tout autant que lors des inondations, débordements d’oueds, crues, pluies diluviennes et vents de sable, fréquents dans la région, nécessitant des interventions rapides et efficaces».

A quelques encablures de là, sur cette même très importante et stratégique RN1,qui traverse le pays du nord au sud, pratiquement pour les mêmes raisons, notamment les crues qui à certains endroits inondent la route, coupant ainsi la circulation et isolant le Nord du Sud, un important ouvrage d’art faisant partie d’un lot de quatre ponts, tous déjà réalisés et en phase de mise en activité, a été mis en service.

A Metlili, au quartier Moudjahidine, sur les 608 logements prévus dans le marché, 552 (500 AADL et 52 FNPOS), ont été raccordés au gaz de ville, les 106 restants le seront à très court terme.

Le réseau de distribution de gaz de 21,796 km a été réalisé dans le cadre du plan quinquennal 2010-2014, pour un coût de 82 645 173 DA, dont 75% sont à la charge de l’Etat dans le cadre du soutien financier et 25% à la charge de la SDC ; l’abonné s’acquittera d’une participation de 74 276 DA. Toujours dans la daïra de Metlili, à 45 kms au sud de Ghardaïa, Azzedine Mechri, le wali de la wilaya de Ghardaïa, a procédé à la mise en service d’un important tronçon routier sur le CW106, long de 18,2 km dont 10,9 km réalisés en renforcement et doublement pour un milliard de dinars, le reste, soit 7,3 km, réalisé en doublement pour 600 millions de dinars.

Les jeunes, particulièrement ceux ayant pour hobby le football, ont été de la fête avec cinq stades de proximité Matéco, réalisés dans des quartiers excentrés, à forte densité de population en quête d’infrastructures de sports et de loisirs. Ainsi, des centaines de jeunes en tenues de sport et des dizaines d’équipes de football de tous les âges étaient en attente de cette remise officielle aux quartiers de Lachbour, dans la vaste palmeraie de Touzzouz, à El Ghaba, Belghenem, Châabet Ennichène et Baba Sâad.

Tous dotés de gazon synthétique de dernière génération et d’éclairage (poteaux équipés de projecteurs), ces infrastructures sportives, estimés entre 500 millions et 700 millions de centimes, selon la dimension de chacun d’entre eux, devraient d’une part permettre aux jeunes de s’éloigner des sentiers de la marginalisation et pourquoi pas, faire éclore des talents qui auront, demain, à représenter et honorer le pays, au niveau régional et international. Les autorités ayant fait leur devoir en contribuant à inscrire et réaliser ces petits bijoux sportifs, aux jeunes d’en prendre soin.