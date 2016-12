Le wali délégué inspecte des chantiers

Réagissez

Le wali délégué de la circonscription administrative de Djanet, Bengamou Mohamed Saïd, a effectué, mercredi, une visite de travail et d’inspection dans la commune de Bordj El Haouès, 150 km au nord de Djanet. Il a inspecté plusieurs chantiers au chef-lieu de la commune, ainsi qu’à Tabakat et Iherir, situées respectivement à 10 et 80 km.

Il s’agit de la piscine semi-olympique, projet accordé à cette commune au titre du Programme de soutien à la croissance économique (PCCE 2010-2014), d’un montant de 130 000 000 DA, dont les travaux enregistrent une avancée très appréciable.

Le wali a, par la suite, inspecté les chantiers de construction de la maison de jeunes, 50 lits, du nouveau siège de la mairie, ainsi que du nouveau marché de bestiaux de cette commune. Le wali délégué a inspecté également le chantier de la réalisation du tronçon de la RN55, reliant les wilayas d’Illizi et de Tamanrasset par la localité de Tabakat, sur un linéaire de 150 km.

L’aménagement de cet important axe routier permettra de désenclaver et redynamiser les régions rurales de l’extrême Sud et de consolider les échanges commerciaux entre les deux wilayas. Pour Mohamed Saïd Bengamou, «cette visite de travail nous permettra de prendre les mesures nécessaires pour booster le taux d’avancement de ces projets très essentiels pour la population locale, et surtout faire des démarches auprès des services centraux pour le dégel des projets vitaux permettant l’amélioration du cadre de vie des citoyens», a-t-il déclaré à la radio locale du Tassili. Le wali a ainsi inspecté le chantier de reconstruction d’un réservoir d’eau potable d’une capacité de 200 m3, qui permettra, une fois achevé, de mettre fin à la crise du manque de ce précieux liquide dans cette annexe communale. Des rencontres de concertation avec les représentants de la société civile ont eu lieu durant cette visite.