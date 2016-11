Le wali de Ghardaïa vulgarise

Réagissez

Rapporteur de la commission investissement, Azzedine Mechri a axé l’essentiel de son intervention radiophonique sur, justement, la relance et le soutien à l’investissement productif.

«Nous allons engager une grande opération d’investissement dans des domaines porteurs et ciblés avec la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA).

Des milliers d’hectares pour la création d’entreprises dans des domaines variés vont leur être attribués comme assiettes foncières pour entamer les travaux de réalisation de leur entreprise de production. C’est une grande opération qui a nécessité beaucoup d’études et énormément d’énergie pour arriver à ce résultat».

Pour rappel, le 29 mai 2013, conduits par Abdelaziz M’henni, le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), accompagné de Hanni Abderrazak, secrétaire général du ministère de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de l’investissement, du P-DG de la BDL, Arslane Bachtarzi, et de Boualem Djebbar, P-DG de la BADR, une caravane d’investisseurs de la CIPA, composée d’une cinquantaine d’investisseurs privés, avait débarqué à l’aéroport Moufdi-Zakaria de Ghardaïa, en provenance d’Alger à bord d’un vol spécial.

Après avoir sillonné la région, notamment d’El Ménéa, qui avait à l’époque le statut de daïra, aujourd’hui élevée au rang de wilaya déléguée, 51 projets avaient alors été ciblés dans divers domaines et secteurs. Selon le wali, l’heure est donc à la concrétisation de ces projets, du moins une grande partie. «Le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), Abdelaziz M’henni, sera à Ghardaïa dans quelques jours. Dès sa signature, le processus de lancement de plusieurs projets sera enclenché. »



Offensive

Revenant aux résultats et recommandations de la rencontre walis-gouvernement, Azzedine Mechri a réitéré le maître mot de la rencontre, à savoir que «le wali doit devenir un vrai manager». Il a mis en garde les bénéficiaires de terrain pour activité industrielle ou autre et qui n’ont jamais activé. «Nous allons récupérer toutes les assiettes qui n’ont pas été utilisées par leurs bénéficiaires, elles seront réattribuées à ceux qui veulent vraiment travailler», ajoutant, d’un air grave et menaçant : «La sous-location de terrain, qu’il soit à caractère industriel ou agricole, est désormais interdite. Tout contrevenant sera passible de poursuites judiciaires, ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas travailler, doivent restituer les terrains et parcelles agricoles pour les réattribuer à ceux qui ont les moyens et surtout la volonté de les fructifier par leur labeur. »



Recyclage

Appelant à acquérir de nouveaux réflexes économiques, tels, à titre d’exemple, la récupération des millions de peaux de moutons, jetées lors de la célébration de la fête de l’Aid El Adha, et qui peuvent beaucoup rapporter dans l’industrie du cuir et des peaux. Un véritable gâchis, Azzedine Mechri, qui reconnaît que «nous avons perdu trop de temps», rappelle que le président Abdelaziz Bouteflika avait déjà lors de son premier discours, lors de sa première mandature en 1999, appelé «à ne plus compter sur le pétrole et le gaz. L’avenir du pays est dans l’agriculture et le tourisme».

Seulement, selon le wali, concrètement l’action n’a pas suivi le discours, puisque à l’inverse de nos voisins de l’Est et de l’Ouest, qui, eux, ont massivement investi dans le domaine du tourisme, alors qu’ils ne possèdent pas tous les atouts que recèle l’Algérie, notamment avec les sites féeriques du Hoggar, du Tassili, de Taghit, de Djanet, des fabuleuses montagnes et leurs manteaux neigeux, de Chréa, de Tikdjda et des 1200 km de côte, nous avons longtemps dormi sur nos lauriers, nous contentant de la rente pétrolière. «Sur 1200 km de côte, il n’y a pas plus de vingt hôtels dignes de ce nom.

Ce n’est pas avec ce rachitique parc hôtelier qu’on va attirer le touriste estival. Il va falloir bouger pour rattraper le temps perdu. Pour cela, il faut attirer les investisseurs et leur faciliter l’acquisition de terrains. Ces histoires de domaine maritime inconstructible, ou autres, doivent faire partie du passé. Il faut dorénavant réfléchir économie- création d’emplois et de richesses. Nous devons tous ensemble regarder vers la même direction, celle du développement tous azimuts.»