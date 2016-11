Le sous-dimensionnement des logements OPGI, un malaise pour la population

Réagissez

Le sous-dimensionnement des logements réalisés ou ceux en voie de construction par l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) constitue un vrai malaise urbain pour les habitants de cette ensorceleuse oasis saharienne d’Algérie, située à 700 km au nord d’Illizi.

Pourquoi réduit-on la surface du logement dans notre vaste commune? C’est la question qui est sur toutes les lèvres vu l’ampleur du malaise urbain qu’a occasionné ce sous-dimensionnement physico-spatial des logements, qui n’offre aucun cachet architectural d’une ville saharienne et qui aura, sans nul doute, des répercussions négatives, à moyen et long terme, sur le cadre de vie urbain, censé permettre l’épanouissement de la population. Dès lors, la prise en considération des spécificités des us et coutumes des habitants dans les études urbanistiques et architecturales demeure essentiel pour offrir aux citoyens un cadre de vie meilleur et mettre un terme à ce constat très préoccupant.