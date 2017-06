Le restaurant du CRA tristement clos cette année encore

Réagissez

A quoi sert ce bel et imposant immeuble au beau milieu de la ville ? Est-ce un motif de décoration ou une simple signature passive d’une organisation humanitaire dont la raison même d’être est de se dévouer et d’être au secours de son prochain ? Les années passent et malheureusement se ressemblent pour la structure locale du département de Saïda Benhabylès, alors que la misère, la pauvreté et le nombre sans cesse croissant de nécessiteux et de mendiants qui envahissent la ville ne cesse de prendre de l’ampleur.

Elle reste, sourde, de marbre, et complètement insensible à cette détresse humaine et cette insupportable image que celle de ces centaines de personnes de tous âges, femmes, hommes, enfants, Algériens dont une majorité de Touareg en piteux état, Subsahariens et même quelques Syriens, dont une jeune femme avec une fillette agrippée à ses guêtres, agglutinés aux larges portes en fer forgé du restaurant du Croissant-Rouge algérien de Ghardaïa, espérant jusqu’à la dernière seconde avant l’appel du muezzin, de pouvoir se faire offrir de quoi rompre le jeûne. La misère et le désespoir, au propre comme au figuré, étalés au grand jour à quelques mètres du siège de la wilaya de Ghardaïa, de la direction de l’action sociale et de la daïra de Ghardaïa. Qu’on ne dise pas qu’on n’a rien vu, rien entendu, c’est absolument scandaleux d’abandonner des êtres humains à ce triste sort, a fortiori en plein mois de carême, après 16 heures de jeûne et par une température frôlant les 40°C, alors que des responsables bedonnant les frôlent dans de grosses cylindrées obtenues aux frais du contribuable, emplies de fruits et de friandises achetés au dernier moment, faisant mine de ne pas comprendre les raisons de ce rassemblement d’êtres humains.

Et dire qu’on l’appelle le mois de la piété, du partage et de la solidarité. C’est à la limite de la non-assistance à personnes en danger, danger de mourir de faim. Tels des vaisseaux emportés par les flots de la bêtise humaine, ils ont repris leur chemin dans un silence à vous briser le cœur, dignes et fiers dans la douleur et leur misère qu’ils traîneront encore tant que des hommes oublient que d’autres sont dans le besoin. Et dire que l’on a annoncé à cor et à cri, sur les ondes de la radio locale et dans la presse écrite, que la wilaya de Ghardaïa dans le cadre de la solidarité (couffins du Ramadhan) et des restos Rahma, avait consacré pour le mois de Ramadhan 2017 un budget conséquent de pas moins de 115 millions de dinars et que dans le cadre de ces actions de solidarité durant le mois sacré, il était prévu aussi l’ouverture, avec le concours du Croissant-Rouge algérien de 3 restaurants à travers certaines communes de la wilaya, au profit des passagers et des nécessiteux sur les grands axes routiers de la wilaya. Ils devaient être ouverts à Berriane, Zelfana et Guerrara. Seuls les deux derniers, situés respectivement à 75 km au sud et 110 km au nord-est de Ghardaïa, ont ouverts leurs portes. Heureusement que des Algériens au grand cœur ont spontanément offert leur argent, leurs bras, leur temps et ouvert 11 autres restaurants à travers la wilaya de Ghardaïa pour soulager l’humanité souffrante.

Il faut rappeler que par le passé, d’ailleurs tout encore récent, que ce restaurant du Croissant-Rouge algérien constituait une véritable bouée de sauvetage pour les démunis et les gens de passage, le seul ouvert durant le mois de piété et de dévotion sur tout le tout le territoire de la wilaya. Située sur une grande artère, en plein centre-ville et à quelques encablures du siège de la wilaya, l’imposante bâtisse se voyait les années passées, chaque soir, assaillie par des centaines de personnes qui y convergeaient en quête d’un repas chaud et consistant servi, pour les hommes, au premier étage dans une immense salle climatisée, où l’hygiène est irréprochable et l’accueil, le respect et la dignité de tout un chacun sont une espèce de leitmotiv, digne d’une chaleur familiale.

Une autre salle, réservée uniquement aux femmes, est aménagée au rez-de-chaussée où celles-ci, se présentant chaque soir, sont prises en charge avec beaucoup de respect, de dignité et, surtout, de discrétion. Il est temps de rouvrir ce seul lieu où tous les laissés pour compte de la société, que Ghardaïa pour une raison ou une autre a rassemblé, venaient trouver un peu de chaleur humaine aux odeurs d’une chorba, préparée et servie par des êtres au grand cœur, complètement désintéressés.

Ouvrez grandes les portes, ouvrez vos cœurs, servez les pauvres. C’est votre devoir devant tant d’humanité souffrante. Aidez votre prochain. Ayez du cœur. Simplement, tout simplement.