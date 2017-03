Réagissez

Après un repos bien mérité et des escapades dans les superbes ksour et marchés de la capitale du M’zab, les équipages constitués de 26 concurrentes à bord de 19 véhicules ont repris leur route lundi à 9 h 30, de l’esplanade du monument de Sidi Abbaz, vers El Goléa, prochaine étape longue de 270 km.

Elles ont été saluées avant leur départ par le chef de daïra et le maire de Bounoura, ainsi que par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Ghardaïa, qui ont tenu à souhaiter bonne route à ces charmantes participantes venues de divers horizons et ayant en commun le goût du voyage, de la découverte et de l’aventure dans les grands espaces qu’offre le Sahara algérien.

Ayant provoqué un joyeux embouteillage au carrefour de Sidi Abbaz, sur l’importante et stratégique RN1 dont elles auront à «avaler l’asphalte» sur 2200 km jusqu’à Tamanrasset, elles se sont mises en file indienne dans les véhicules, encadrées et guidées vers la sortie de la ville par plusieurs véhicules de la gendarmerie et de la police qui ont fait un travail remarquable pour les mettre dans les meilleures conditions possibles de sécurité, ce qu’elles ont beaucoup apprécié.

«Je vous remercie pour toutes ces attentions dont vous nous entourez. Je suis très contente d’être parmi le groupe et les paysages que nous avons traversés me laissent toute ébahie. Vous avez un pays merveilleux, monsieur le sous-préfet, et je peux d’ores et déjà vous affirmer que je reviendrai et bientôt», a déclaré une participante française s’adressant au chef de daïra.

Claire, une artiste-peintre qui a longtemps vécue à Marseille avant de planter son chapiteau à Saint-Etienne a, de son côté, déclaré : «Je vous jure que je n’ai pas hésité une seule seconde, en deux temps et trois mouvements, j’avais déjà fait mon visa, acheté mon billet et sauté dans un avion pour Alger à partir de Lyon. Et malgré les trois heures de retard d’Air Algérie, je ne regrette pas et même j’ai hâte de continuer vers l’Extrême Sud. Ça doit être féerique.

Mon Dieu, quel pays vous avez !» Et elle était déjà partie… pour une aventure qui connaîtra son épilogue le 12 novembre à Tamanrasset, après avoir encore effectué les trois étapes qui resteront après celle d’El Goléa. En effet, selon le programme qui nous a été remis, les 26 Reines «se payeront» encore El Goléa-In Salah, sur 400 km, In Salah-Moulay Lahcène, sur 401 km et enfin Moulay Lahcène-Tamanrasset sur une distance de 299 km.

Pour ce qui est de l’intendance, et ce, en sus d’un médecin qui assure la couverture sanitaire du Raid, pas moins de 10 véhicules pour l’encadrement, 4 véhicules pour la presse qui en assure la couverture médiatique, 1 camion catering, 10 camions-citernes d’eau de 5000 litres, 2 groupes électrogènes, 1 camion sanitaire (toilettes), un équipement complet pour le bivouac, 1 véhicule atelier mécanique avec mécanicien et une ambulance avec équipe médicale accompagneront nos charmantes concurrentes. Fabuleux parcours à travers les immensités désertiques du merveilleux désert algérien, à nul autre pareil. Bon vent, les Reines…