Réagissez

La litanie macabre n’en finit pas d’allonger la liste des victimes sur ce maudit tronçon situé sur la RN 1 entre El Goléa et Hassi Lefhel.

Telle cette terrible collision frontale, mardi, vers 5h, entre un taxi de marque Peugeot Expert, dans lequel se trouvaient dix personnes dont un bébé de six mois, et une Toyota Hilux, avec à son bord le seul chauffeur. L’accident a eu lieu sur la RN 1, à quelque 100 km au sud du chef-lieu de wilaya, Ghardaïa, très exactement à 18 km en venant de Hassi Lefhel vers Mansourah.

Arrivés très rapidement sur les lieux, les éléments de la protection civile des unités secondaires de Mansourah et de Hassi Lefhel ont retiré du taxi deux victimes. Un nourrisson, de sexe féminin, âgé de 6 mois et un homme âgé d’environ 30 ans, alors que les autres passagers du taxi et celui de la Toyota ont été blessés à divers degrés.

Deux des blessés, admis aux urgences médicochirurgicales de l’hôpital de Metlili, seraient entre la vie et la mort. Les dépouilles des deux victimes ont été déposées à la morgue de l’hôpital de Metlili, alors que les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Mansourah, de Hassi Lefhel et de Metlili. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Hassi Lefhel pour déterminer les causes de cet énième accident survenu, encore une fois, sur ce tronçon, allongeant ainsi la longue liste des victimes.