Le PDG d’Algérie Télécom met fin au calvaire des abonnés

La direction générale d’Algérie Télécom donne une bonne leçon dans la célérité de prise en charge des doléances de ses abonnés de l’extrême sud-est du pays. La représentation locale d’Algérie Télécom peut désormais répondre aux attentes des citoyens de cette merveilleuse localité du Tassili N’Ajjer, sise à 700 km au nord d’Illizi, et qui connaît un boom démographique sans précédent.

Après avoir procédé à l’installation des équipements nécessaires, le rétablissement des lignes téléphoniques et d’internet se fait à proximité et le fax des factures vers l’agence d’In Amenas fait désormais partie du passé. Par ce geste, «l’entreprise s’est montrée plus compréhensive et plus proche de ses abonnés, en leur offrant la possibilité de reprendre leur ligne téléphonique et d’internet», affirme Yacine, un client d’Algérie Télécom.