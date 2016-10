Réagissez

C’est dans la grande salle de conférences de la daïra de Berriane, à 45 km au nord du chef-lieu de wilaya Ghardaïa, que s’est déroulée, mercredi, la cérémonie d’installation du nouveau chef de sûreté de daïra de Berriane en la personne du commissaire de police, Redouane Boudchiche.

La cérémonie présidée par le commissaire divisionnaire, Yahia Bousselah, chef de sûreté de la wilaya de Ghardaïa, a eu lieu en présence du chef de daïra de Berriane, des autorités civiles et militaires, des élus et des notables de Berriane. Ainsi, le nouveau chef de sûreté de daïra remplace le commissaire Nacer Kaddoum, muté sur Djelfa. Agé de 36 ans, Redouane Boudchiche, le désormais nouveau chef de sûreté de daïra de Berriane, a intégré le corps de la police nationale à Jijel où il avait occupé, avant sa mutation sur Ghardaïa, le poste de chef de sûreté urbaine. Avant d’être nommé à Berriane, le commissaire Redouane Boudchiche a pratiquement fait tous les services au niveau du siège de la sûreté de la wilaya de Ghardaïa, entre autres, les brigades opérationnelles, la voie publique, la BRI et la police judiciaire. C’est dire toute l’expérience engrangée par ce jeune officier. Dans une déclaration liminaire, le commissaire divisionnaire, Yahia Bousselah, chef de sûreté de la wilaya de Ghardaïa, a mis en exergue «les efforts consentis par l’ex-chef de sûreté de daïra de Berriane, le commissaire Nacer Kaddoum» et a ajouté que «l’objectif de cette nouvelle installation est d’insuffler à la région une nouvelle dynamique d’approche avec la population locale, partenaire incontournable dans notre travail de proximité».