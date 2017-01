«Le logement individuel remplacera dorénavant les bâtiments collectifs»

Réagissez

Le ministre de l'Habitat ,de l'Urbanisme et de la Ville,...

C’est une décision pour le moins historique que celle annoncée lundi dernier par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, à partir de la wilaya de Bechar concernant les programmes du logement social locatif (LSP), inscrits et retenus au profit des wilayas du sud du pays.

Le ministre a en effet annoncé que ces programmes seront à l’avenir réalisés en habitat individuel.

Que de fois annoncée et jamais mise en application, l’adopttion d’un système de construction compatible aux spécificités sahariennes est une revendication de toujours des habitants de ces régions.

Un décret exécutif de février 2014 avait même mis en exergue les principes généraux des spécificités à tenir en compte dans les cahiers des charges relatifs aux constructions locales et a fait l’objet d’une série de rencontres régionales sous l’égide du directeur général de l’urbanisme local qui avait exhorté, lors d’une rencontre organisée à Ouargla, les collectivités locales concernées par les dispositions de ce décret de respecter dans leurs plans d’aménagement les spécificités urbanistiques, architecturales, et techniques applicables à leurs constructions.

Coutumes et traditions

Le ministre de l’Habitat a été clair. «Les programmes des logements sociaux retenus au bénéfice des wilayas du sud du pays ne seront plus a partir de cette année réalisés en forme de bâtiments à plusieurs niveaux, mais en habitat individuel», a-t-il précisé en marge de l’inspection d’un chantier de réalisation de 270 unités LSP, relevant d’un programme global de 390 logements du même type dont a bénéficié le chef lieu de la wilaya déléguée de Beni Abbès. Il a ajouté que «la concrétisation des logements sociaux en habitat individuel, vise essentiellement à la prise en charge par l’Etat des préoccupations et des coutumes et traditions des populations du sud du pays, qui préfèrent des habitations individuelles au lieu et place des bâtiments à plusieurs niveaux».

Le ministère se positionne donc en faveur de l’adoption du cachet architectural spécifique à chaque région du Sud : «L’existence d’une importante offre en foncier dans ces régions du sud et la tendance des populations à privilégier les habitations individuelles sont à l’origine de cette décision qui fait l’unanimité dans le sud du pays.»

Cachet architectural

S’agissant des opérations d’autoconstruction, le ministre, qui a visité en compagnie des autorités locales de la wilaya de Bechar et de la wilaya déléguée de Beni Abbès un lotissement dont a bénéficié une centaine de citoyens, a indiqué à l’adresse des responsables locaux de l’agence de gestion et régulation foncière que «la législation en vigueur ordonne que des lots à bâtir d’une superficie de 250 m2 soient attribués aux demandeurs des régions de Béchar et Beni Abbès, tandis que dans d’autres wilayas du Sud l’Etat pourra attribuer jusqu’à 400 m2 aux postulants à l’autoconstruction».

Le cachet architectural saharien avait fait l’objet de plusieurs rencontres régionales. Le directeur général du Centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (Cnerib) avait souligné lors de celle organisée en 2014 dans la wilaya de Ouargla que «l’utilisation du système de construction dit de maçonnerie porteuse chaînée à base de matériaux locaux (pierre, sable et plâtre) dans la construction offre des avantages économiques, notamment la réduction des coûts des projets et une meilleure intégration à l’environnement local».