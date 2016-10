Réagissez

Le Haut commissariat à l’amazighité sera présent au 21e Salon international du livre d’Alger, prévu du 27 octobre au 6 novembre prochain, avec une trentaine de nouveaux titres en tamazight et sur tamazight orneront les étals au stand du HCA où des séances de ventes dédicaces et autres rencontres littéraires seront organisées quotidiennement.

Cet effort éditorial s’inscrit au titre de ses prérogatives en matière de préservation, promotion et rayonnement de la langue et de la culture tamazight. Signalons, enfin, que le HCA a été créé par décret présidentiel n° 95-147 du 27 mai 1995, portant création du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe.