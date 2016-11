Le directeur de la santé de la wilaya de Ghardaïa rassure

Réagissez

Aucun cas de contamination humaine n’a été détecté «A ce jour et au moment où je vous parle (mardi après-midi), nous n’avons enregistré, non seulement à El Menéa, mais sur tout le territoire de la wilaya de Ghardaïa, aucun cas de contamination ou de transmission de la grippe aviaire H7N1, de l’animal vers l’homme», affirme Ameur Benaïssa, le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Ghardaïa.

Mort suspecte de plus de 1800 oiseaux à El Ménéa.

Le Dr Tarek Rezzoug, inspecteur vétérinaire de wilaya, à la direction de l’agriculture de la wilaya de Ghardaïa confirme leur mort par infection du virus de la grippe aviaire H7N1 : «Nous avons reçu aujourd’hui la confirmation du laboratoire de référence de la santé animale de Cinq-Maisons (El Harrach) que les oiseaux découverts morts dans la zone humide du lac de la Sebkhat El-Maleh située à la sortie sud du chef-lieu de la circonscription administrative d’El-Menea (275 km au sud de Ghardaïa), ont été infectés du virus de la grippe aviaire H7N1.» Et d’ajouter : «Alors que cette souche virale a été découverte en Italie en 1999, en Algérie c’est la première fois. Pour la circonscrire et la traiter, nous avons arrêté tout un train de mesures qui seront applicables tant au niveau des éleveurs que sur tout le pourtour de la zone où est apparu le virus, à savoir la zone humide du lac de la Sebkhat El-Maleh, ainsi que sur toutes les zones humides de la wilaya de Ghardaïa. D’autres mesures suivront incessamment.